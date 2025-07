Cruzeiro tem público superior a 50 mil em cinco jogos do Brasileiro

O apoio da torcida do Cruzeiro tem sido fundamental para a boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro de 2025. Como o técnico Leonardo Jardim faz questão de destacar nas entrevistas coletivas, o torcedor celeste tem sido o 12º jogador do time. E os números comprovam essa sinergia entre torcida e equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Se como mandante neste Brasileirão, o Cruzeiro tem aproveitamento de 81,5% dos pontos, com sete vitórias, um empate e uma derrota (para o Ceará por 2 a 1, na rodada passada), o torcedor cruzeirense também faz ótima “campanha”: a média de público presente nos jogos da Raposa como mandante é de 43.528 pessoas.

Outro dado que mostra a força da torcida do Cruzeiro é que, em cinco das oito partidas da equipe no Mineirão, o público presente foi superior a 50 mil torcedores. A média de público apenas nos jogos no Gigante da Pampulha sobe para 47.045 torcedores.

continua após a publicidade

Por causa de um show de música no Mineirão, o Cruzeiro teve de enfrentar o Vasco, pela sexta rodada, em 27 de abril, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Lá, a equipe teve o menor público nos jogos como mandante neste Brasileirão: pouco mais de 15 mil torcedores.

Torcida do Cruzeiro fez bonita festa antes do jogo com o Ceará, no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

A partida de maior público do Cruzeiro foi o clássico contra o Atlético-MG, pela nona rodada, em 18 de maio: 61.106 torcedores – apenas a torcida celeste teve acesso ao estádio, como tem sido combinado nos confrontos entre os dois rivais.

continua após a publicidade

Nas duas últimas partidas, contra Juventude e Ceará, o início às 16 horas de domingo contribuiu para a grande presença de público, já que torcedores do interior têm mais facilidade de vir a Belo Horizonte nesse horário. Esse fator também explica o público menor no jogo contra o Grêmio, na retomada do Campeonato Brasileiro: a partida começou às 20h30 de um domingo.

➡️Ingressos para Cruzeiro x CRB estão à venda: veja onde e como comprar

A próxima partida do Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, será contra o Santos, dia 10 de agosto, um domingo, às 18h30, pela última rodada do turno. O atacante Neymar poderá ser uma atração a mais para esse jogo. Nesta quarta-feira (30), a Raposa recebe o CRB, no Mineirão, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Veja os públicos do Cruzeiro como mandante neste Campeonato Brasileiro:

2 x 1 Mirassol, 1ª rodada, 29/3 (sábado), 18h30: 40.837 3 x 0 Bahia, 4ª rodada, 17/4 (quinta-feira), 21h30: 26.557 1 x 0 Vasco, 6ª rodada, 27/4 (domingo), 18h30: 15.398 (*) 2 x 1 Flamengo, 7ª rodada, 4/5 (domingo), 18h30: 52.792 0 x 0 Atlético-MG, 9ª rodada, 18/5 (domingo), 20h30: 61.106 2 x 1 Palmeiras, 11ª rodada, 1/6 (domingo), 19h30: 57.747 4 x 1 Grêmio, 13ª rodada, 13/7 (domingo), 20h30: 31.668 4 x 0 Juventude, 15ª rodada, 20/7 (domingo), 16h: 52.850 1 x 2 Ceará, 17ª rodada, 27/7 (domingo), 16h: 52.802

(*) jogo disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia.