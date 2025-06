O Santos venceu, mas precisou suar sangue para conquistar os três pontos diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 3 a 2 veio com doses de emoção até os acréscimos do segundo tempo.

A equipe santista abriu 2 a 0 ainda na primeira etapa, com gols de Barreal e Guilherme. No entanto, no segundo tempo, o Fortaleza iniciou uma pressão intensa. Em meio ao domínio da equipe cearense, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG) foi chamado pelo VAR para revisar um possível toque de mão dentro da área, e o pênalti foi confirmado.

Veja abaixo o diálogo entre o árbitro e a equipe de vídeo:

— VAR: Possível mão.

— AVAR: Sim, sim.

— Árbitro: A mão está colada, calma.

— VAR: Ele não viu.

— VAR: Aguarde, possível pênalti.

— AVAR 2: Segura.

— AVAR: Pega na mão, tá? Abaixa o braço dele aqui, tá?

— VAR: Aqui, agora coloca a câmera micro.

— AVAR: Micro junto aqui, a gente ia para o gol.

— Árbitro: Quem estava na disputa?

— AVAR: Zé Ivaldo, número 2 do Santos.

— VAR: Zanovelli, te recomendo revisão para possível pênalti.

— VAR: Na hora do cabeceio, pega na mão do jogador Zé Ivaldo e está com braço aberto.

— Árbitro: O corpo me encobriu, Traci, eu não vi.

— VAR: Correto.

— Árbitro: Estou aqui já.

— VAR: Vou te mostrar o contato, pode ver que a mão abaixa.

— Árbitro: Me dá um outro ângulo agora.

— AVAR: Vou mostrar a inglesa.

— Árbitro: Essa é boa. Traci, rosto do jogador do Fortaleza me encobre e não consegui ver essa mão, mas é uma mão de bloqueio. Como ela não é deliberada, para mim é tiro penal e sem cartão. Concordam?

— VAR: Concordo, perfeito.

— Árbitro: Obrigado, Traci.

Logo depois, o Fortaleza teve um segundo pênalti a favor — desta vez sem necessidade de revisão. Yago Pikachu cobrou as duas penalidades e empatou a partida.

Benjamín Rollheiser teve o gol "roubado" (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Sem var, árbitro toma nova decisão

O meia argentino fez grande festa após marcar o terceiro gol santista. Nas redes sociais, torcedores enlouqueceram, e o próprio Peixe, por meio de seu Instagram, valorizou o desempenho do atleta.

Paulo Cesar Zanovelli, porém, registrou em súmula que o gol foi contra do goleiro João Ricardo, e não de Rollheiser.

O lance ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo. Após erro na saída de bola do volante Zé Welison, Gabriel Bontempo acionou Rollheiser, que limpou a marcação e finalizou no canto. A bola tocou na trave antes de entrar, com desvio no goleiro do Fortaleza.