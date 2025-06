Corinthians planeja folga ao elenco durante pausa para o Super Mundial

O Corinthians entra em campo no dia 12 de junho, quando encara o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida antes do calendário nacional ser interrompido para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA.

O Timão só volta a jogar oficialmente no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A diretoria alvinegra começou a montar o planejamento para o mês sem partidas. A ideia é dar 15 dias de folga aos jogadores neste período.

O tempo sem jogos oficiais é visto como fundamental para Dorival Júnior imprimir o seu estilo de jogo na equipe. Contratado no final de abril, ainda não teve uma semana completa para treinar, além dos diversos desfalques na equipe, que incluem o trio de ataque, Memphis, Garro e Yuri Alberto, que ainda não atuaram juntos sob o comando do técnico.

Entretanto, o período de folga é visto como algo importante para os atletas. Com o calendário apertado pela competição internacional, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no dia 7 de janeiro, e desde então, vivem uma maratona de jogos que incluíram compromissos pelo Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

A ideia de um amistoso antes do Brasileirão reiniciar ainda não foi descartada, mas o Corinthians ainda não tem uma definição oficial. Somente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense vão disputar o Super Mundial de Clubes da Fifa, e os demais clubes brasileiros também devem repetir a estratégia e conceder folga aos seus atletas.

Dorival Júnior deve ter tempo maior para preparar o time (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Descanso e tempo para treinar

O Corinthians convive com muitas baixas neste começo de trabalho do Dorival Júnior. O treinador ainda não conseguiu repetir uma escalação, e entre os desfalques, precisou poupar jogadores em partidas do Brasileirão e Sul-Americana, para evitar novas lesões.

Os 15 dias de trabalho são vistos como fundamentais para a montagem do elenco. O período coincide com a janela de transferências, e com a possível chegada de novos atletas, serve como uma nova pré-temporada. Em entrevista ao Lance!, o goleiro Hugo Souza enfatizou a importância da pausa.

— É um ano diferente que está sendo dividido em duas partes, metade do ano agora a gente para, e depois retoma a outra metade do ano, espero que a gente possa usar todo esse período de treinamento, toda essa preparação para que a gente mude realmente o start, para poder trilhar e caminhar para bons colher bons frutos nas competições que nos resta, que é o Brasileirão e a Copa do Brasil, competições gigantescas, e é isso que vamos buscar, colocar em práticas esses aprendizados e desempenhar o melhor — disse o goleiro.