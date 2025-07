Em busca de voltar a vencer depois de cinco partidas, o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta terça-feira (29), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Mano Menezes fará, ao menos, uma mudança na escalação do Tricolor Gaúcho.

Após venda de Igor Serrote, Gustavo Martins voltará a atuar improvisado

No início da tarde de segunda-feira (28), o Grêmio anunciou a venda de Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O lateral direito oriundo das categorias de base do Tricolor Gaúcho foi titular em seu último jogo com a camiseta gremista, no último sábado (26), na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Com a saída de Igor Serrote, o Grêmio não conta com lateral direito de origem, à disposição, no elenco, já que João Pedro e João Lucas se recuperam de lesões e estão entregues ao departamento médico. Com isso, o zagueiro Gustavo Martins deve voltar a atuar improvisado, e Kannemann retorna à zaga ao lado de Wagner Leonardo.

Alysson ou Pavón?

Outra possível mudança, também no lado direito, mas mais à frente, é o retorno de Alysson ao time titular, no lugar de Pavón. O argentino foi novidade no time titular na derrota para o Palmeiras, e perdeu grande oportunidade após boa jogada no primeiro tempo.

Há, ainda, dúvida no meio-campo, quanto a quem será o parceiro de Dodi. Villasanti não atuou diante do Palmeiras e foi substituído por Alex Santana, que não teve boa atuação. A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Fortaleza tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana; Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.