Pausa no calendário: o que o São Paulo vai fazer até o retorno

O São Paulo terá um intervalo de um mês até retornar aos gramados nesta temporada. O próximo compromisso está marcado para o dia 13 de julho, quando enfrentará o Flamengo no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O elenco tricolor entra em recesso até 26 de junho. A pausa acontece em um momento delicado, com pressão da torcida devido ao desempenho recente. A equipe ocupa a 14ª posição na tabela, com 12 pontos, em situação próxima da zona de rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além da recuperação no Brasileirão, o clube também precisará se preparar para duas fases decisivas: as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, que acontecerão no segundo semestre.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a previsão inicial é que os treinos retornem no CT da Barra Funda. Até o momento, não há confirmação sobre a realização de jogos-treino durante a preparação, mas é algo que o São Paulo estuda fazer e vê como viável.

➡️Zubeldía pressionado? Entenda a situação do técnico do São Paulo

A meta principal será reequilibrar a equipe e retomar o fôlego na disputa do Brasileirão, competição na qual o São Paulo busca escapar de uma zona perigosa na classificação.

continua após a publicidade

Zubeldía não deve ser demitido, mas está muito pressionado pela torcida tricolor (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Lesionados

Fora das quatro linhas, o São Paulo também estabeleceu um objetivo importante durante a pausa: recuperar atletas no departamento médico. Atualmente, o clube lida com uma longa lista de desfalques.

Luiz Gustavo trata um quadro de tromboembolismo pulmonar, enquanto Calleri se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. Igor Vinícius sofre com lombalgia, Lucas apresenta estiramento no joelho direito e Ferreira está afastado por uma lesão no pé esquerdo. Completam a lista Marcos Antonio, com lesão na coxa esquerda, Ruan, com dores no joelho direito, e Oscar, que trata um edema na coxa esquerda.