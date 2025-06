Bayern de Munique e Auckland City e enfrentam neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 13h (de Brasília) no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

Ficha do jogo BAY AUC 1ª rodada Mundial de Clubes Data e Hora Domingo, 15 de junho de 2025, às 13h (de Brasília) Local TQL Stadium, em Cincinnati (EUA) Árbitro Issa Sy (SEN) Assistentes Djibril Camara (SEN) e Nouha Bangoura (SEN) Var Mahmoud Ashour (EGY) Onde assistir

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Bayern de Munique representa a força consolidada da Europa. Fundado em 1900, o clube alemão é o maior campeão da Bundesliga, com 33 títulos nacionais, além de seis conquistas da Champions League e três títulos internacionais (entre Fifa e Intercontinental). A equipe bávara se classificou para o Mundial via ranking de desempenho acumulado entre 2021 e 2024, mantendo a regularidade que se espera de uma potência global.

continua após a publicidade

O Auckland City assume o posto de representante da Oceania no Mundial de Clubes de 2025. Fundado em 2004, o clube neozelandês é o maior vencedor da Champiosn League da Oceania, com 13 títulos — incluindo o de 2025. Seu melhor desempenho em âmbito intercontinental foi em 2014, quando alcançou um surpreendente terceiro lugar no Mundial de Clubes, conquistando o bronze após vitória sobre o Cruz Azul nos pênaltis. A classificação para a edição de 2025 veio ao vencer a Champions em 2023 — e a equipe tem a missão de novamente superar expectativas.

Confira as informações do jogo entre Bayern de Munique e Auckland City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X AUCKLAND CITY

1ª RODADA - GRUPO C - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+ via Cazé TV, Globoplay/SporTV, DAZN;

🟨 Árbitro: Issa Sy (SEN)

🚩 Auxiliares: Djibril Camara (SEN) e Nouha Bangoura (SEN)

🖥️ VAR: Mahmoud Ashour (EGY)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich; Pavlovic, Muller, Olise; Gnabry e Kane.

❌ Desfalques: Davies, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Hiroki Ito.

AUCKLAND CITY (Técnico: Albert Riera)

Tracey; Lagos, Mitchell, Boxall, Lobo; Ilich, Garriga, Yoo; Manickum, Bevan, Zeb.