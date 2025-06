Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) por crimes de fraude esportiva e estelionato. Nesse sentido, o caso envolvendo o jogador ganhou notoriedade internacional nesta quinta-feira (12).

Ídolo no futebol brasileiro, Bruno Henrique teve somente uma oportunidade no cenário europeu. Entre 2016 e 2017, o atacante fez parte do Wolfsburg, da Alemanha, onde participou de 17 partidas. O ápice da passagem dele no clube ocorreu nas oitavas de final da Champions League 2016/17: Na ocasião, os Lobos venceram o Real Madrid no jogo de ida por 2 a 0, mas foram superados na volta em triplete marcado por Cristiano Ronaldo. Assim, Bruno foi chamado de "estrela" no título do jornal alemão "Bild" sobre o caso da denúncia.

Tradução: Ex-estrela do Wolfsburg é acusada de manipulação de apostas.

Na Espanha, o jornal "Marca" destacou que o atleta participou de uma "suposta rede de manipulação de apostas esportivas" e que a decisão do Ministério Público ocorre no momento em que o jogador está com o Flamengo nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes.

Tradução: Ministério Público indicia jogador do Mundial de Clubes por fraude e estelionato: ele pode pegar pena de prisão.

O inglês "The Sun" também aproveitou o gancho da inédita competição para noticiar o caso Bruno Henrique. Adversário do Flamengo no Grupo C, o Chelsea ganhou espaço na chamada da publicação.

Tradução: Adversário do Chelsea é acusado de fraude esportiva dias antes do Mundial de Clubes após escândalo de apostas ser descoberto.

Na França, o "Le Parisien" destacou que além de ser um dos destaques do Flamengo, o atacante já teve duas convocações para a Seleção Brasileira em 2019.

Tradução: Atacante do Flamengo Bruno Henrique é indiciado após escândalo de manipulação de apostas.

Por último, o jornal italiano "Tuttomercato" publicou um texto com destacando que o time em que Bruno atua desde 2019. Assim como sua passagem pela Europa, visto que a imagem principal da matéria é uma imagem dele com a camisa do Wolfsburg.

Tradução: Flamengo, Bruno Henrique é denunciado. A acusação é de fraude e estelionato esportivo.

Saiba mais sobre o caso Bruno Henrique ⬇️

O possível envolvimento de Bruno Henrique com um esquema de manipulação de apostas esportivas revisitou em abril deste ano. Conforme as investigações da Polícia Federal, o jogador forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores. Veja mais notícias sobre o caso:

