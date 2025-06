Aos 37 anos, Wallace Reis segue na ativa. Com passagens por Corinthians e Flamengo, o zagueiro defende atualmente o Londrina, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda sem determinar um prazo para o encerramento da carreira, o baiano já faz planos para o futuro após a aposentadoria e analisa o futebol com um olhar mais crítico e técnico. Em entrevista ao Lance!, o defensor fez uma breve análise sobre o atual cenário do futebol brasileiro.

Wallace Reis, em ação pelo Flamengo contra o Vasco (Foto: Reprodução / X)

— Eu acho que o Brasil tem se perdido dentro da sua principal característica. Hoje a gente tem visto poucas equipes usarem o que têm de melhor em relação ao que é formado nas categorias de base. Eu vejo muito jogador estrangeiro vindo para o país. Não que eu seja contra, pelo contrário, mas eu acho que não é do nosso nível. Talvez a gente tenha o mesmo nível, ou melhor — falou.

Wallace também questionou a busca ativa de clubes do Brasil por jogadores na América do Sul. Para ele, os times brasileiros podem encontrar jovens talentos que podem ser desenvolvidos no território nacional. O zagueiro do Londrina citou países vizinhos como exemplos em sua resposta.

Wallace Reis em jogo do Corinthians contra o Santos (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

— Me preocupa muito o fato de que a gente está tendo que buscar atletas para nos suprir aqui (no Brasil) na Venezuela. Isso para mim é um tanto confuso. Se a gente está indo buscar na Venezuela, que talvez tenha 15, 20 milhões de pessoas, posso estar chutando errado, ou no próprio Uruguai, com uma população de 3 milhões. A gente tem uma população de 220 (milhões) e não consegue achar peças capacitadas dentro do nosso mercado, tem algum equívoco aí, a conta para mim não fecha — concluiu.

Atualmente, a estimativa da população da Venezuela supera o palpite de Wallace e ultrapassa a casa dos 28 milhões de cidadãos. Entre os grandes clubes da Série A, Savarino, do Botafogo, e Soteldo, do Fluminense, são os grandes destaques venezuelanos atuando no futebol brasileiro. Os dois atletas são convocados constantemente para a seleção de Fernando Batista.

Veja a entrevista completa de Wallace Reis

Planos para a aposentadoria

Mesmo sem data para a aposentadoria, o zagueiro com passagens por clubes como Vitória, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Brusque já se prepara para assumir uma nova função no futuro. O jogador do Londrina é autor de um livro intitulado de "Em Defesa", que retrata as observações dele acerca do setor defensivo no futebol.

Wallace Reis defende o Londrina (Foto: Reprodução / X)

Além disso, o experiente zagueiro já fez alguns cursos da CBF para poder tirar licenças de treinador, caminho visto como natural por ele para o futuro.