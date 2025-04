Caso Bruno Henrique: saiba quem são as 10 pessoas envolvidas na suposta manipulação

A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por um possível envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas. O caso veio à tona na última terça-feira (16), e de acordo com as investigações, o jogador forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores. Confira com o Lance! os nomes citados no processo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As autoridades apontam que dez pessoas estariam envolvidas no esquema. Dos investigados, três seriam da família de Bruno Henrique. Tratam-se de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador.

Além dos familiares, há outros sete apostadores citados no processo. Estes supostamente são amigo do irmão do camisa 27 do Flamengo. Na lista, encontram-se Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

continua após a publicidade

Valores das apostas

Até o momento da publicação desta matéria, apenas os valores apostados pelos familiares foram divulgados. As investigações apontam para um lucro de R$ 3.330,01. Veja abaixo as apostas investigadas:

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$ 500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

➡️ Veja valores que familiares de Bruno Henrique, do Flamengo, teriam recebido por apostas

Troca de mensagens

Além das apostas, as autoridades também encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta. O contato encontrado colocaria o jogador do Flamengo diretamente relacionado ao suposto esquema de apostas.

continua após a publicidade

No dia 29 de agosto, Bruno Henrique e Wander trocaram mensagens. O irmão do jogador o perguntou se ele estava pendurado (com dois cartões amarelos) no Brasileirão. Veja o trecho da conversa revelado pelo "Metrópoles".

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

➡️ Ministério Público prevê denunciar Bruno Henrique, do Flamengo, por esquema de apostas

Próximos passos

O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva na última terça-feira (15). Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.