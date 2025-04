Caso Bruno Henrique: veja o posicionamento de cada uma das autoridades

O caso do atacante Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de manipulação de cartão amarelo em um jogo do Brasileirão de 2023, tem sido acompanhado de perto por diversas autoridades brasileiras. Desde a última terça-feira (15), órgãos como Ministério Público (MP) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) analisam quais são as ações a serem tomadas com o atleta.

Procurada pela reportagem do Lance!, a defesa de Bruno Henrique afirmou que o atleta seguirá sem se manifestar sobre o caso. Apenas uma nota foi publicada oficialmente, feita pelo Flamengo, clube do atleta. A equipe afirma que não foi procurada por autoridades públicas acerca dos fatos envolvendo o jogador e que tem compromisso com as regras de fair play desportivo. Entretanto, defendeu o direito de defesa do camisa 27 se baseando no princípio constitucional da presunção de inocência.

Bruno Henrique não se manifestou sobre o caso.

O que dizem as autoridades sobre o caso

Procurada pelo Lance!, a Polícia Federal afirmou que caso ainda corre sob sigilo e que nenhuma informação pode ser divulgada, nem relação ao inquérito e nem sobre os próximos passos a serem tomados pelas autoridades do órgão. O objetivo é preservar as informações contidas nos documentos.

O inquérito da Polícia Federal se tornou ponto de partida para que outros órgãos se manifestem sobre a situação de Bruno Henrique. O Ministério Público, por exemplo, planeja se movimentar nas próximas semanas e tomar uma decisão prática no caso. Segundo informações iniciais do portal "Ge", o MP deve abrir uma denúncia contra o atacante do Flamengo nas próximas semanas. A expectativa é que a denúncia seja oferecida até o fim de abril, ou começo de maio, para que a Justiça do Distrito Federal decida se o atleta se tornará réu.

Outra ação que pode ser retomada é o caso arquivado no STJD. O tribunal desportivo foi um dos primeiros a se manifestar no final de 2024, quando as primeiras informações sobre as investigações da PF contra Bruno Henrique foram divulgadas. Àquela época, as autoridades buscaram o atleta para que ele se manifestasse. A defesa de Bruno Henrique respondeu alegando inocência do jogador, destacando os motivos que provariam que o atacante não esteve envolvido no esquema de manipulação de cartão no duelo contra o Santos.

Agora, há uma possibilidade - ainda não confirmada - de que o órgão pretende reabrir as negociações. O Lance! buscou informações junto ao tribunal, que afirmou já ter solicitado um requerimento à PF para ter as informações do documento, que consta com 84 páginas. Só após a análise do inquérito será tomada uma decisão.

- O Superior Tribunal de Justiça Desportiva requereu à Polícia Federal o compartilhamento de todo o material probatório coletado pelas autoridades de persecução penal com os poderes que lhes são ínsitos. O Tribunal aguarda o recebimento do material para avaliar os próximos passos. - diz a nota.

A divulgação de novas informações sobre o inquérito ou novas tomadas de decisão dos órgãos depende do trabalho interno de cada instituição e pode ser atualizado em breve.

Entenda o caso

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas.

A punição com o cartão amarelo aconteceu no Brasileirão de 2023, em duelo entre Santos e Flamengo, quando o atacante comete uma falta e reclama com a arbitragem aos 50 do segundo tempo, quando o rubro-negro perdia para o rival. Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.