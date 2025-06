Fraude e estelionato: MP denuncia Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) por crimes de fraude esportiva e estelionato. Além do atleta, o irmão do jogador, Wander Júnior, a cunhada, Ludymilla Araújo, a prima Poliana Nunes e outros quatro amigos também foram indiciados. A informação foi publicada primeiramente pelo "Portal Leo Dias".

Segundo o documento obtido pelo "Portal Leo Dias", as trocas de mensagens entre Bruno Henrique e os familiares, além da súmula da partida entre Flamengo e Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, foram usadas para embasar a denúncia.

Lista dos denunciados:

1) Bruno Henrique Pinto;

2) Wander Nunes Pinto Junior;

3) Ludymilla Araujo Lima;

4) Poliana Ester Nunes Cardoso;

5) Claudinei Vitor Mosquete Bassan;

6) Rafaela Cristina Elias Bassan;

7) Henrique Mosquete do Nascimento;

8) Andry Sales Nascimento dos Reis;

9) Max Evangelista Amorim.

A denúncia foi elaborada pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-DF. O documento tem uma análise detalhada de como Bruno Henrique beneficiou os familiares e um grupo de amigos ao receber um cartão amarelo pelo Flamengo.

Agora o caso vai para as mãos da Justiça do Distrito Federal, que decidirá se acolherá a denúncia ou não. Enquanto isso, Bruno Henrique está com a delegação do Flamengo, que viaja para disputar o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

