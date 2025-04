Caso Bruno Henrique: programa revela mensagens entre irmão e pais do jogador

O programa "Fantástico", da "TV Globo", divulgou na noite de domingo (20) novas mensagens incluídas no relatório da Polícia Federal (PF) sobre inquérito que investiga possível envolvimento de Bruno Henrique em caso de manipulação de apostas esportivas. Capturas de tela mostram conversas entre o irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, indiciado no caso, e os pais deles.

Os pais do atacante não foram indiciados, pois não teriam tido benefícios financeiros com o suposto esquema de manipulação. Contudo, conversas indicam que ambos pareciam ter ciência da movimentação.

Na véspera do duelo entre Flamengo e Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão de 2023, Wander relatou à mãe dificuldades em realizar novas apostas para que Bruno Henrique recebesse cartão amarelo na partida. Ela indagou a possibilidade da opção abrir novamente, mas o filho respondeu que não poderia "ficar dando muita informação". Veja abaixo "prints" da conversa.

Conversas entre a mãe (esquerda) e o irmão (direita) de Bruno Henrique (Foto: Reprodução / TV Globo)

A reportagem mostra ainda que a mãe e o irmão de Bruno Henrique trocaram informações sobre CPFs, e-mails e datas de nascimento de terceiros, a fim de abrir novas contas. Além disso, Wander teria enviado boletos de casas de apostas para que a mãe efetuasse pagamentos.

Mensagens entre o irmão e o pai do jogador também foram reveladas. Logo após o jogo entra Flamengo e Santos, Wander foi questionado se teria "ganho uns 5 mil" com a partida. Mais uma vez, ele desconversou, mas afirmou que foram "4".

Conversa entre o pai (esquerda) e o irmão (direita) de Bruno Henrique após Flamengo x Santos (Foto: Reprodução / TV Globo)

Novas mensagens entre Wander e a esposa

A esposa de Wander, Ludymilla Araújo Lima, também foi indiciada pela PF. Em mensagens inéditas, foi revelado que o casal conversou sobre uma quantia em pagamento de aposta na conta dela, mas que teria sido feito pelo irmão do atleta. A Justiça investiga ainda se a conta da mulher seria operada pelo marido.

Mensagens entre Ludymilla (esquerda) e Wander (direita) (Foto: Reprodução / TV Globo)

Mensagens de outros apostadores

A PF dividiu a investigação em dois grupos. Primeiro, o núcleo familiar de Bruno Henrique, que teria recebido informação privilegiada diretamente do jogador. Além deles, outros apostadores, amigos de Wander, que também se beneficiariam do suposto esquema. Nas novas conversas divulgadas, estes estariam reclamando da demora do árbitro da partida entre Flamengo e Santos em apresentar cartão amarelo para Bruno Henrique.

Mensagens entre outro apostador (esquerda) e o irmão de Bruno Henrique (direita) (Foto: Reprodução / TV Globo)

Conversas anteriores entre Bruno Henrique e o irmão

Na última semana, o site "Metrópoles", já havia revelado conversas entre Bruno Henrique e Wander, do dia 29 de agosto de 2023. Nelas, o jogador teria avisado ao irmão em que partida tomaria cartão amarelo.

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”, disse Wander.

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Posteriormente, no dia 7 de outubro, Bruno e Wander voltam a abordar o tema. Na ocasião, o atleta pergunta ao irmão sobre um Pix no valor de R$ 10 mil.

Bruno Henrique: O Juninho

Vc consegui fazer transferir Pix no valor alto da sua conta ?

Wander: Consigo BH

Qual valor?

Bruno Henrique: 10 conto

Wander: Consigo

Bruno Henrique: Me manda seu Pix aí

Vou te mandar os 10k

Wander: Fazer gol hein viado tá no meu cartola

Bruno Henrique: E vc transferir pro Pix que eu te mandar aí

Wander: (ele envia um número de CPF)

Bruno Henrique: Vc não pode ser

Temos nomes igual

Wander: Vai da ruim?

O que era?

Bruno Henrique: Vai

Negócio de aposta aqui

Wander: Uai da essa ideia aí que vou apostar aqui tô precisando de dinheiro kkkkkk

Bruno Henrique: Esse aqui pesado não dá pra vc não

Wander: Se eu ganhar 1 mil reais tá bom se for coisa certa

Bruno Henrique: Tem que ter 💰 10 k todo final de semana

Wander: Ah tá

Eu ia apostar agora tô precisando de mil

Ia apostar agora

Manda numa conta de terceiro e ele me manda

Bruno Henrique: To vendo aqui já

Vc não dá

Wander: Entendi

Carai viu

Meu olho até brilhou

kkkkkk

Dá pra tomar um cartão hoje não 👀👀👀👀

Bruno Henrique: Da não

Tenho 1 já

Wander: kkkkkkk

Deu certo conseguiu aí

Bruno Henrique: Deu

Lajinha

Wander: Boa kkkkkk

Só comemorar agora

Tá apostando vitória ou cartão algo assim

Bruno Henrique: Não é nada disso nao

Parada de cavalo

Wander: Ah tá

