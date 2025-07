O trio de ferro paulista estará em campo nesta semana pela Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Athletico Paranaense no Morumbis. Corinthians e Palmeiras fazem o jogo mais elétrico e aguardado de toda esta fase da competição. O primeiro confronto será na Neo Química Arena.

Os três times têm decisões importantes a tomar sobre como encarar a competição. Vivo em três disputas, o São Paulo tem nas copas a sua única e pequena chance de levantar um troféu na temporada. O Campeonato Brasileiro não é visto como chance de conquista, afinal, a briga do time no momento é contra o rebaixamento.

Mas qual a decisão que o clube tem de tomar sobre a Copa do Brasil? O elenco do São Paulo é um dos mais curtos entre os brasileiros da elite. Além disso, o time perdeu quatro das suas figuras mais importantes, lesionadas: Calleri, Lucas, Luiz Gustavo e Oscar. Desde a chegada de Crespo, o rendimento em campo subiu vertiginosamente: são três vitórias seguidas e quatro jogos sem derrota, o que deixou o time em uma colocação mais tranquila no Brasileiro, embora ainda longe do alívio total. Fica a pergunta: é hora de desgastar mais ainda o elenco apostando na Copa do Brasil ou de arriscar ir com um time alternativo considerando que o restante da temporada será muito difícil?

Se a diretoria tiver este poder de decisão, vai querer o time completo em campo quinta-feira, pensando na chance de conquista e também nos cofres. Se Crespo tiver esta decisão, pode ir na direção inversa e poupar. Escaldado, ele certamente lembra do que aconteceu na sua passagem anterior pelo clube: com ordem da diretoria esgarçou o elenco para ganhar o Campeonato Paulista. Conseguiu. Quando a conta chegou e o time foi mal no Brasileiro, foi demitido.

E O CLÁSSICO?

Corinthians e Palmeiras têm decisões mais simples de se tomar, porque não há outra opção a não ser jogar com força máxima. O tamanho da rivalidade se impõe neste caso. Para o Corinthians, além disso, é a única chance de outro título na temporada, já que o Brasileiro é inviável. O Palmeiras tem três frentes com chance de conquista: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o menos importante dos três. Se fizesse uma análise com frieza, arriscaria time alternativo na quinta-feira. Mas o rival do outro lado impede. É Corinthians x Palmeiras.

