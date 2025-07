A Comissão de Arbitragem da CBF considerou acertada a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que apresentou o 2º cartão amarelo para Léo Jardim por cera e acabou expulsando o goleiro do Vasco na partida com o Internacional, domingo (27), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

➡️Leitura labial revela conversa de Léo Jardim com árbitro antes da expulsão

— É uma situação prevista no texto da regra, é uma orientação e recomendação da Fifa. No próprio Mundial a FIFA proibiu demais o antijogo. O árbitro agiu com a correção e tentou em todos os instantes analisar e dar todo o suporte para que o jogador fosse atendido. Infelizmente, ele não quis atendimento e demorou aquele tempo todo ali — disse Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, nesta terça-feira (29).

— O árbitro chegou no último recurso. Mesmo com o apoio do seu assistente, mesmo voltando lá pela segunda vez, mesmo com o médico do lado do jogador sem proceder em nenhum tipo de atendimento. O árbitro não tinha outro recurso para retornar à partida — acrescentou Cintra, que acompanhou o início da semana de treinamentos de um grupo de árbitros das Séries A e B, no Rio.

Rodrigo Cintra não quis comentar o laudo de exame de imagem de Léo Jardim divulgado no fim da tarde de segunda-feira (28) pelo Vasco, mas lembrou que o médico do time estava próximo ao goleiro no lance que originou a expulsão.

— Eu não sou médico e nem o árbitro é médico. O médico estava do lado do jogador. Quem tinha que analisar era o médico, que estava ao lado do jogador durante todo aqueke período, e ele poderia atendê-lo, inclusive. E o árbitro recomendou atendimento, perguntou se ele queria, ele não quis, faz parte. Eu não sei se estratégia, não sei se tática, o que quer que seja. Não estou aqui para julgar.

Relembre como foi a expulsão de Léo Jardim no Vasco

Léo Jardim foi expulso após levar dois cartões amarelos por cera. O goleiro do Vasco foi advertido pela primeira vez aos 24 minutos do segundo tempo do jogo com o Internacional. Aos 38, ele foi ao chão novamente alegando dores. Flávio Rodrigues de Souza, então, advertiu o jogador de forma verbal, e pouco depois apresentou o segundo cartão amarelo.

"Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. Leonardo Cesar Jardim, nº 1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente", relatou o Flávio Rodrigues de Souza na súmula da partida.

"Mesmo sendo solicitado tanto por mim, quanto pelo assistente nº 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo", acrescentou o árbitro na súmula do jogo.