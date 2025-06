Flamengo chega aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes

ATLANTIC CITY (EUA) — Vai começar o Mundial de Clubes para o Flamengo. A delegação rubro-negra, festejada pelos torcedores no AeroFla no Rio de Janeiro, desembarcou em Atlantic City, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira (12). A chegada dos brasileiros foi tranquila, por volta das 10h40 (de Brasília) e com poucos torcedores.

A primeira atividade do Flamengo em solo norte-americano será na tarde desta quinta. O técnico Filipe Lupis comandará o treino no estádio da Universidade de Stockton, que fica a 20 minutos do hotel.

Olhos voltados para Jorginho e Gerson

A grande atração do Flamengo nos Estados Unidos é Jorginho. Recém-contratado, o meia ítalo-brasileiro fica à disposição do técnico Filipe Luís para os jogos do Mundial de Clubes. A expectativa, agora, é saber se ele já começará entre os titulares na partida contra o Espérance, da Tunísia, na segunda-feira.

Jorginho foi o grande reforço do Flamengo para o Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Em cenário oposto ao de Jorginho, Gerson também conta com os holofotes voltados para ele. Afinal, o capitão rubro-negro aceitou a oferta do Zenit, da Rússia, e irá deixar o clube carioca após o fim do torneio internacional.

No embarque da delegação, o volante foi alvo de xingamentos da torcida, inconformada com a decisão do jogador, multicampeão com a camisa do Flamengo.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

