O Corinthians passa por uma ampla reestruturação financeira para tentar reequilibrar as contas e direcionar mais recursos ao futebol, principal ativo do clube. As mudanças vêm sendo lideradas por Osmar Stábile, que completou dois meses à frente da presidência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No elenco, o clube rescindiu com Alex Santana, Igor Coronado e Giovane nesta janela de transferências, em movimentações que representam uma economia de cerca de R$ 2,5 milhões mensais. As categorias de base também estão sendo reformuladas, com desligamentos e reavaliação de contratos.

— Queremos cortar gastos desnecessários do clube. Precisamos reorganizar. Para vocês entenderem, o Corinthians é como se fosse uma caixa dá-água cheia de furos e nós estamos fechando esses furos. Alguns foram fechados, outros ainda não. Precisamos concentrar as despesas onde tem que ser. A base está sendo organizada, não tem mais um empresário que entra lá. Estamos estruturando os departamentos. Todos estão sendo organizados, mas é necessário tempo para a gente organizar tudo isso. Vamos começar a implementar a partir de agora — disse Stábile.

continua após a publicidade

Além de mudanças no elenco, a atual gestão do Corinthians também tem promovido uma reestruturação administrativa no clube. Contratos internos foram revistos, incluindo serviços como o estacionamento da Neo Química Arena e a segurança, e cortes de pessoal estão em andamento. O presidente Osmar Stábile afirmou que as demissões priorizam a avaliação do custo-benefício de cada função dentro do clube:

— Nós buscamos dispensar primeiro os Pj, que tinham custo menor para o Corinthians. Vamos dispensar mais funcionários CLT, por isso demora um pouco. A gente demora um tempo para entender a função de cada pessoa e o que ela devolve ao Corinthians. Precisamos entender se a pessoa traz resultado, benefício ao clube. Só vai ficar quem estiver trazendo resultado. Nós temos jogadores da base, contratados, que tem um custo de R$1,8 para dispensar. Mas vamos tirar. Vamos disponibilizar esse recurso — completa.

continua após a publicidade

Osmar Stábile, novo presidente do Corinthians com a queda de Augusto Melo (Foto: Reprodução/X/Corinthians)

Crise financeira

Com uma dívida total avaliada em R$ 2,5 bilhões, o Corinthians sofre para arcar com as pendências financeiras rotineiras do futebol, como a folha salarial e premiações dos jogadores.

O Corinthians busca alternativas para melhorar o fluxo de caixa. O clube alvinegro adiantou verbas do acordo com LFU (Liga Forte União) para quitar dívidas. Osmar Stábile foi sincero ao falar sobre as dívidas e admitiu a necessidade de 'cortar na carne'.

— Estamos passando por dificuldades financeiras, mas vamos sair. O Corinthians vai se transformar. Vai ter que cortar na carne? Vai. Teremos mudanças bruscas? Teremos. E nós vamos ter que resolver os problemas do Corinthians. Não quero apoio para a gestão Osmar, quero apoio para o Corinthians. Para quem fica fazendo política, o Corinthians não aguenta mais. Não podemos errar mais. É momento de transformar, mudar — falou o presidente do Timão.