O Coritiba avançou nas tratativas por um técnico para 2026, uma semana depois da saída de Mozart por desacordo financeiro. A diretoria alviverde ouviu um 'não' de Renato Paiva e agora se aproxima de Fernando Seabra.

Após procurar Roger Machado e Pedro Caixinha, o Coxa se deparou com três nomes: Renato Paiva, Fernando Seabra e Thiago Carpini. A primeira investida foi no treinador português, que trabalhou no Botafogo e no Fortaleza durante 2025.

O Lance! apurou que Renato Paiva avaliou ter um mercado melhor que o Coritiba e não se interessou na proposta. Ele foi sugerido por pessoas ligadas ao Grupo Independiente, responsável pela gestão do Independiente Del Valle, que já trabalhou com o técnico e mostrou interesse em adquirir ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coritiba.

Com a recusa, a cúpula coxa-branca escutou que Thiago Carpini não ficaria no Juventude, mas preferiu um comandante livre no mercado. Fernando Seabra, demitido do Bragantino no fim de outubro e com passagem pelo Cruzeiro em 2024, topou o projeto e alinha a parte financeira, que não deve ser problema.

O treinador de 48 anos já trabalhou com William Thomas, head esportivo, na base do Athletico e agrada parte da SAF. O Coritiba entende que Fernando Seabra tem um perfil de potencial continuidade por mais de uma temporada, como era a ideia com Mozart até o salário ser um entrave.

Além disso, a direção utilizou análises de métricas, perfil de jogo e desempenho recente na Série A para traçar os potenciais nomes. O avanço pelo técnico brasileiro foi informado inicialmente pelo ge.

Renato Paiva durante a campanha do Botafogo no Mundial de Clubes. Foto: Vítor Silva/Botafogo

Carreira de Fernando Seabra

Fernando Seabra começou no futebol como auxiliar do Assisense-SP em 2006 e realizou a mesma função no Grêmio Barueri. A partir de 2018, ele passou a ser técnico na base em clubes como Osasco Audax, Red Bull Brasil, Corinthians e Athletico.

No Desportivo Brasil, em 2022, ele teve a primeira chance como técnico profissional, com uma vitória em nove partidas no Paulista A3. No mesmo ano, Fernando Seabra assumiu o sub-20 do Cruzeiro, se destacou com o título da Copa do Brasil da categoria em 2023 e foi contratado pelo grupo Red Bull no Brasil.

Em 2024, o Cruzeiro decidiu contratá-lo, e o comandante durou 35 partidas, com 56% de aproveitamento. Ele era o sétimo colocado na Série A, mas tinha uma vitória nos últimos oitos jogos. Na Sul-Americana, estava nas quartas de final e vinha de vitória por 2 a 0 contra o Libertad, na ida.

Ainda no ano passado, o treinador chegou ao Bragantino na reta final e salvou o time paulista do rebaixamento. Nesta temporada, chegou a ser vice-líder do Brasileirão e caiu de rendimento após o Mundial de Clubes, sendo demitido após a derrota por 3 a 0 para o Vasco. Ao todo, em 56 jogos, teve 40% de aproveitamento.

Coritiba avaliou outros técnicos além de Renato Paiva e Fernando Seabra

Sem Mozart, o Coritiba teve Roger Machado como 'plano A', mas o alto salário e o número de integrantes do staff dele travaram qualquer tratativa. O comandante de 50 anos recebia R$ 800 mil no Inter, clube que foi demitido em setembro, e conta com quatro profissionais na sua comissão técnica.

Já Pedro Caixinha teve uma consulta inicial na sequência e avisou que estava próximo de acertar com outro clube. O técnico de 55 anos, ex-Bragantino e Santos, fechou dias depois com o FC Juárez, do México, que viu o então treinador Martín Varini acertar com o rival Necaxa.

Fernando Seabra, Thiago Carpini, Renato Paiva, Mauricio Barbieri e Zé Ricardo foram nomes sugeridos dentro do clube ou oferecidos por empresários. Apenas os três primeiros estiveram em consideração pela diretoria.

A diretoria alviverde espera fechar com um novo técnico até o final da semana. O elenco se reapresenta das férias em 27 de dezembro, e o time coxa-branca entra em campo em 7 de janeiro, pela estreia do Campeonato Paranaense - uma equipe sub-23 atuará nas duas ou três rodadas iniciais.