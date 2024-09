Clube da Série A surpreende e anuncia demissão de treinador após empate

Fernando Seabra foi demitido do comando do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 07:46 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Fernando Seabra, na manhã desta segunda-feira (23), após o empate com o Cuiabá, no Brasileirão. O clube ocupa a 7ª posição na competição e luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A saída do treinador ocorre às vésperas do jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertad. Na ida, a Raposa derrotou o adversário por 2 a 0, no Paraguai, e tem boa vantagem para conquistar uma vaga na competição continental.

No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro caiu de rendimento nas últimas semanas, tendo conseguido apenas uma vitória em oito partidas disputadas. Ainda assim, a equipe tem três pontos a menos em relação ao Flamengo, que ocupa a 4ª colocação.

Além de Fernando Seabra, a Raposa se desfaz dos serviços do auxiliar técnico Álvaro Martins. Em nota, o clube não informou quem será o responsável por comandar o time no jogo contra o Libertad, na quinta-feira (26).