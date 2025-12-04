O técnico Mozart deu uma versão para a saída inesperada do Coritiba na sexta-feira (28) após o acesso à Série A e o título da Série B. O comandante de 46 anos admitiu que o desacordo financeiro com o clube foi o empecilho principal e que planeja comandar um time da elite do futebol brasileiro.

- Tem bastante especulações e algumas narrativas que, enfim, não condizem com a verdade. Mas, assim, resumidamente, nós não chegamos a um acordo financeiro. Simples assim. Eu me comprometi com o William Thomas (head esportivo), que é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, que nós não entraríamos na questão dos valores por uma questão ética - afirmou, em entrevista ao Charla Podcast.

O Lance! apurou que a diferença financeira foi significativa, de R$ 125 mil.

No clube, a direção avaliou que o pedido salarial feito por Mozart (R$ 500 mil) ficou acima do planejado, enquanto o comandante esperava uma valorização maior do que a oferecida (R$ 375 mil). O treinador recebia R$ 150 mil nesta temporada.

- Acabou vazando até, não sei se foi por parte do clube, enfim, acabou vazando. Eu acho que é totalmente desconfortável até falar de questão de valores. Mas foi por uma questão de não entrar num acordo salarial, mas foi por isso - completou.

Mozart vislumbra a Série A em 2026

Livre, Mozart aguarda as movimentações do mercado para definir o clube da próxima temporada. A tendência é que as negociações só aconteçam após o término do Brasileirão, em 7 de dezembro.

- Meu desejo é trabalhar na Série A. Não descartaria a Série B, óbvio que não, mas acho que tudo que tinha pra conquistar na Série B eu conquistei. Consolidei meu trabalho, mas preciso me provar na Série A e acredito que tenho capacidade para isso - avaliou.

Treinador profissional desde 2020, o técnico disputou seis edições da Série B e conquistou dois acessos: Mirassol (2024) e Coritiba (2025). Ele ainda brigou por G-4 em 2020 (CSA, quinto), 2021 (CSA, quinto) e 2023 (Mirassol, sexto). A única vez que ficou distante aconteceu em 2022, quando assumiu o Guarani na ZR e terminou na 10ª colocação.

Na Série A, Mozart fez apenas um jogo como interino em 2020, pelo Coritiba, contra o Bragantino.

Aproveitamento do Mozart no Coritiba

Contratado em novembro de 2024, Mozart começou a atual temporada em baixa, com eliminações nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Mesmo assim, o técnico foi mantido e colheu os frutos no torneio nacional de pontos corridos.

O Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona, e outras 15 (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª. O desempenho regular culminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus.

Pela Segundona, ele comandou a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas, com destaques individuais para o goleiro Pedro Morisco e os zagueiros Maicon e Jacy, e foi o melhor visitante com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D). Por outro lado, o time teve o quinto pior ataque, com 39 gols, e 10ª campanha em casa, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D).

Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos (58%).

Carreira de Mozart

Após curta passagem pelo Jaraguá-SC, em 2013, Mozart chegou nas categorias de base do Coritiba em 2015 e ficou até 2020, com passagens do sub-13 ao sub-23. O primeiro clube profissional foi o CSA e bateu na trave, com a quinta posição da Série B.

No ano seguinte, começou bem na Chapecoense e recebeu um convite para assumir o Cruzeiro, mas durou apenas 12 partidas. O treinador retornou ao CSA e brigou por acesso à Série A, novamente em quinto, além de ter evitado o rebaixamento do Guarani à Série C no ano seguinte.

Em 2023, ele saiu do Bugre, passou rapidamente pelo Atlético-GO e novamente brigou por acesso, dessa vez com o Mirassol, em sexto. No ano passado, enfim, conseguiu levar o Leão Caipira para a elite do futebol brasileiro.

Neste ano, Mozart preferiu sair do time paulista e acertou com o Coritiba. Ele novamente subiu de divisão, com título, e se tornou o primeiro treinador a conquistar o acesso por dois anos consecutivos comandando os respectivos times nas 38 rodadas da Série B.

- Eu gosto sempre de enfatizar nossa conquista lá no Coritiba. Foi uma conquista fantástica, ser campeão brasileiro é algo único. No clube que eu terminei minha formação como atleta, eu começo a minha formação como treinador. Fico quatro anos na base, dois anos no profissional. Tenho a minha primeira oportunidade como treinador profissional na Série A, no Coritiba contra o Bragantino, em 2020. E aí eu saí pro CSA, construí a minha carreira - finalizou.