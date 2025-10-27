Bragantino demite técnico Fernando Seabra após derrota para o Vasco
Fernando Seabra foi o terceiro técnico demitido após perder para o Vasco neste Brasileiro
O Red Bull Bragantino anunciou nesta segunda-feira (27) a demissão do técnico Fernando Seabra, um dia após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada em reunião entre o treinador e a diretoria do clube. Também deixam o clube os auxiliares Álvaro Martins e Vinícius Rovaris.
Seabra estava à frente do Massa Bruta desde outubro de 2024 e comandou a equipe em 56 partidas, somando 20 vitórias, 12 empates e 24 derrotas. Apesar de alguns bons momentos, o desempenho irregular e a sequência negativa no Brasileirão desta temporada pesaram na escolha pela troca.
Vasco é o carrasco de técnicos neste Brasileirão
Curiosamente, Seabra é o terceiro técnico demitido após perder para o Vasco nesta edição do Brasileirão. Antes dele, Luis Zubeldía foi dispensado pelo São Paulo após a derrota por 3 a 1, no Morumbis, ainda no primeiro turno. Já Cléber Xavier, então no comando do Santos, perdeu o cargo depois de sofrer uma goleada por 6 a 0, também no estádio do Morumbis, na primeira rodada do segundo turno.
Com a vitória, o Vasco soma pontos importantes na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já o Bragantino, em meio à turbulência e à busca por um novo técnico, tenta se reorganizar para manter as chances de classificação a uma competição continental em 2026.
