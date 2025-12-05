Romero faz alerta ao Cruzeiro antes de jogos contra o Corinthians

Na última quinta-feira (4), o Cruzeiro fez o seu último jogo no Mineirão nesta edição do Brasileirão e confirmou a terceira posição. No entanto, o volante Lucas Romero destacou após o empate em 2 a 2 com o Botafogo que o a equipe tem que estar mais concentrada contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

— Levando de aprendizado nosso Brasileirão, quando não levamos o resultado, foi porque não estávamos concentrados. Quando estamos concentrados, como contra o Corinthians, somos amplamente superiores — ressaltou o jogador.

— O nosso primeiro tempo foi positivo. No segundo tempo tivemos como fazer outro gol, com o Arroyo. Vamos trabalhar para não repetir o que aconteceu no segundo tempo. Fomos um time na primeira etapa e outro na segunda. O principal é, quando estamos concentrados, não perder o foco com coisas externas — analisou Lucas Romero.

Balanço do Brasileirão do Cruzeiro

Questionado sobre o desempenho do Cabuloso no Brasileirão, o volante destacou a evolução constante da equipe nos últimos anos, que terminou com a terceira posição em 2025.

— O balanço é positivo. Nosso objetivo era levar o Cruzeiro novamente a uma Libertadores. Conseguimos. Olhando para trás, poderíamos terminar melhor. Mas tudo é aprendizado. O Cruzeiro tem tentado melhorar. Ano passado batemos na trave, agora vamos tentar disputar novamente uma final. Sinto orgulho do terceiro lugar, mas a gente não se conforma. O Cruzeiro merece muito mais", disse o jogador na zona mista — pontuou Lucas Romero.

Lucas Romero, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Cruzeiro x Corinthians

Ao comentar sobre a semifinal da Copa do Brasil, El Perro reconheceu a empolgação da torcida, mas afirmou que acredita que será uma partida muito disputada.

— Entendo o torcedor, eles querem que a gente ganhe por 4 a 0 quarta-feira. Mas são jogos fechados, decisivos. São 180 minutos, não é apenas um jogo. Temos estratégia, e daremos o melhor para conseguir a classificação — projetou Lucas Romero.