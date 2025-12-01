Coritiba procura Roger Machado e Pedro Caixinha, e avalia mercado de técnicos
Coxa 'descarta' dupla após consulta inicial
Com a saída de Mozart, que não entrou em acordo financeiro, o Coritiba iniciou as buscas ao mercado atrás de um técnico para 2026. Dois nomes foram procurados, mas já foram descartados: Roger Machado e Pedro Caixinha.
Roger Machado foi o primeiro treinador a receber contato do Coxa, mas o alto salário e o número de integrantes do staff dele travaram qualquer tratativa. O comandante de 50 anos recebia R$ 800 mil no Inter, clube que foi demitido em setembro, e conta com quatro profissionais na sua comissão técnica.
Além disso, Roger Machado avisou que só quer definir o futuro após o Campeonato Brasileiro, em 7 de dezembro. Ele quer avaliar se outros times vão procurá-lo para a próxima temporada antes de fechar com um clube.
Já Pedro Caixinha teve uma consulta inicial e avisou que está próximo de acertar com outro clube. O técnico de 55 anos, ex-Bragantino e Santos, deve fechar com o FC Juaréz, do México, que viu o então treinador Martín Varini acertar com o rival Necaxa.
Coritiba avalia outros técnicos
A lista avaliada pelo head esportivo, William Thomas, e o executivo de futebol, Jorge Andrade, tem nomes sugeridos dentro do clube ou oferecidos por empresários. Fernando Seabra, Thiago Carpini, Renato Paiva, Mauricio Barbieri e Zé Ricardo foram alguns deles.
Desses, Seabra já trabalhou com William Thomas na base do Athletico e agrada parte da direção. Carpini, atualmente no rebaixado Juventude, também tem boa avaliação. Por fim, Paiva foi colocado na mesa por pessoas ligadas ao Grupo Independiente, responsável pela gestão do Independiente Del Valle, que mostrou interesse em adquirir ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coritiba.
A diretoria alviverde espera fechar com um novo técnico até o final da semana. O elenco se reapresenta das férias em 27 de dezembro, e o time coxa-branca entra em campo em 7 de janeiro, pela estreia do Campeonato Paranaense - uma equipe sub-23 atuará nas três rodadas iniciais.
