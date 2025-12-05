Com a proximidade das semifinais da Copa do Brasil, o Vasco deve poupar seus titulares na partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. A última rodada do campeonato acontece neste domingo (7), quatro dias antes da semi contra o Fluminense.

Em 12º, com 45 pontos, o Cruz-Maltino já não tem risco de rebaixamento, nem chances de uma vaga no G7. Disputando uma vaga na Sul-Americana, tem por objetivo principal voltar à Libertadores e, para isso, ganhar a Copa do Brasil é um dos caminhos.

Assim, jogará a rodada derradeira do Campeonato Brasileiro com seus reservas, conforme informou o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT. A medida é arriscada, posto que uma derrota, somada a outros resultados, podem deixar o clube fora da zona de classificação para a Sul-Americana.

Os jogos que definem o finalista da Copa do Brasil são em 11 e 14 de dezembro. Se vencer, enfrenta Corinthians ou Cruzeiro nos dias 17 e 21.

