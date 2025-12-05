O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (5) a lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, no sábado (6), às 18h30 (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Já campeão e de olho na Copa Intercontinental, o Rubro-Negro vai ao interior paulista com time alternativo, formado por jogadores da equipe sub-20 e nomes menos utilizados do profissional.

O elenco principal do Mais Querido recebeu dois dias de folga após a vitória sobre o Ceará na última quarta-feira (3) e se reapresenta no CT Ninho do Urubu na manhã de sábado; à tarde, a delegação viaja rumo a Doha, no Catar, onde disputará o torneio da Fifa. Contudo, alguns atletas ficam no Brasil para enfrentar o Leão do Interior: Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael, Wallace Yan e João Victor. Os quatro primeiros viajam para a capital catari no domingo (7).

O restante do grupo que está à disposição para enfrentar o Mirassol é formado por jogadores da base rubro-negra. O time será comandado, inclusive, pelo técnico do sub-20, Bruno Pivette. Confira abaixo a lista completa.

Relacionados do Flamengo contra o Mirassol

Bruno Xavier

Camargo

Daniel Sales

Douglas

Dyogo Alves

Everton Araujo

Guilherme

Iago

João Victor

Johnny

Joshua

Léo Nannetti

Lucas Vieira

Michael

Pablo Lucio

Pedro Fachineti

Wallace Yan

Wanderson

Werneck

Yago Melo

Relacionados do Flamengo para enfrentar o Mirassol pela última rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

