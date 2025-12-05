Flamengo relaciona jogadores do profissional contra o Mirassol na rodada final do Brasileirão
Elenco que viaja ao interior paulista tem atletas do grupo principal e do sub-20
O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (5) a lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, no sábado (6), às 18h30 (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Já campeão e de olho na Copa Intercontinental, o Rubro-Negro vai ao interior paulista com time alternativo, formado por jogadores da equipe sub-20 e nomes menos utilizados do profissional.
O elenco principal do Mais Querido recebeu dois dias de folga após a vitória sobre o Ceará na última quarta-feira (3) e se reapresenta no CT Ninho do Urubu na manhã de sábado; à tarde, a delegação viaja rumo a Doha, no Catar, onde disputará o torneio da Fifa. Contudo, alguns atletas ficam no Brasil para enfrentar o Leão do Interior: Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael, Wallace Yan e João Victor. Os quatro primeiros viajam para a capital catari no domingo (7).
O restante do grupo que está à disposição para enfrentar o Mirassol é formado por jogadores da base rubro-negra. O time será comandado, inclusive, pelo técnico do sub-20, Bruno Pivette. Confira abaixo a lista completa.
Relacionados do Flamengo contra o Mirassol
- Bruno Xavier
- Camargo
- Daniel Sales
- Douglas
- Dyogo Alves
- Everton Araujo
- Guilherme
- Iago
- João Victor
- Johnny
- Joshua
- Léo Nannetti
- Lucas Vieira
- Michael
- Pablo Lucio
- Pedro Fachineti
- Wallace Yan
- Wanderson
- Werneck
- Yago Melo
