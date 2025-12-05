menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo relaciona jogadores do profissional contra o Mirassol na rodada final do Brasileirão

Elenco que viaja ao interior paulista tem atletas do grupo principal e do sub-20

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
14:24
Flamengo treino EUA Michael Everton Cebolinha
imagem cameraMichael em treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (5) a lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, no sábado (6), às 18h30 (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Já campeão e de olho na Copa Intercontinental, o Rubro-Negro vai ao interior paulista com time alternativo, formado por jogadores da equipe sub-20 e nomes menos utilizados do profissional.

➡️ Da resiliência à glória, Flamengo beira a perfeição em 2025 imperfeito

O elenco principal do Mais Querido recebeu dois dias de folga após a vitória sobre o Ceará na última quarta-feira (3) e se reapresenta no CT Ninho do Urubu na manhã de sábado; à tarde, a delegação viaja rumo a Doha, no Catar, onde disputará o torneio da Fifa. Contudo, alguns atletas ficam no Brasil para enfrentar o Leão do Interior: Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael, Wallace Yan e João Victor. Os quatro primeiros viajam para a capital catari no domingo (7).

O restante do grupo que está à disposição para enfrentar o Mirassol é formado por jogadores da base rubro-negra. O time será comandado, inclusive, pelo técnico do sub-20, Bruno Pivette. Confira abaixo a lista completa.

Relacionados do Flamengo contra o Mirassol

  • Bruno Xavier
  • Camargo
  • Daniel Sales
  • Douglas
  • Dyogo Alves
  • Everton Araujo
  • Guilherme
  • Iago
  • João Victor
  • Johnny
  • Joshua
  • Léo Nannetti
  • Lucas Vieira
  • Michael
  • Pablo Lucio
  • Pedro Fachineti
  • Wallace Yan
  • Wanderson
  • Werneck
  • Yago Melo

Relacionados Flamengo Mirassol
Relacionados do Flamengo para enfrentar o Mirassol pela última rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

