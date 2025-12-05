Mesmo com a campanha de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 36%, pelo menos quatro jogadores do Internacional interessam a outros clubes em um verdadeira pacotão de saídas. Desses, um já tem proposta conhecida, que deve ter o ok da direção colorada no começo da próxima semana, com o time caindo ou permanecendo na Série A. Veja quem são os atletas e quem pretende contar com eles em 2026.

Luis Otávio interessa time da MLS

Do pacotão de possíveis saídas, um está praticamente fora do Beira-Rio. Mesmo com lesão muscular que o deixou de fora da reta final do Brasileirão, Luis Otávio deve trocar Porto Alegre por Orlando, nos EUA. O volante de 18 anos está na mira do Orlando City, que disputa a MLS. O clube acompanha a carreira do camisa 39 desde a base. A equipe norte-americana teria oferecido 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 17,9 milhões no câmbio atual, pelo garoto. O negócio deve ser fechado nos próximos dias.

Vitão na mira de Flamengo e Palmeiras

Palmeiras e Flamengo querem Vitão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Sonho antigo de Flamengo e Palmeiras, Vitão deve deixar o Inter em 2026. O camisa 4, que começou o ano prestigiado, cotado até para a Seleção Brasileira, sucumbiu com o restante do time. Mesmo assim, o Rubro-Negro e Verdão seguem interessados no zagueiro. O destino mais provável é a Gávea. O time carioca deve colocar como parte do pagamento a dívida relacionada à compra de Thiago Maia. A direção colorada esperava arrecadar cerca de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) com a saída de Vitão.

Carbonero no Botafogo?

Também do Rio vem o interesse por um dos atacantes. Carbonero está na mira do Botafogo. O Inter tem, junto ao Racing-ARG, uma cláusula de compra estipulada em 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões). Dificilmente o clube gaúcho exercerá a compra do atacante de 26 anos, por questões financeiras e disciplinares, já que o atleta praticamente se isolou no grupo colorado.

Carbonero está no foco do Botafogo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Borré de volta ao River?

Outro seria o centroavante Rafael Borré. O 19 é desejo de Marcelo Gallardo para reforçar o River Plate, que pretende repatria-lo. Alguns problemas, porém, dificultariam o negócio. O alto salário que ele recebe no Beira-Rio é um deles. Outro é o novo formato de contrato montado pelo clube argentino, com o salário dividido em 60% fixo e 40% dependendo do cumprimento de metas.

