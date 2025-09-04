Coritiba SAF: grupo do Independiente del Valle e empresário famoso negociam compra

O Coritiba tem dois interessados na compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a próxima temporada. O grupo equatoriano que faz a gestão do Independiente del Valle e o empresário Giuliano Bertolucci conversam com a diretoria alviverde há, pelo menos, cinco meses.

A tratativa inicial foi com o Grupo Independiente e ganhou força no final de março deste ano. Enquanto a torcida ia na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para protestar contra a SAF, dois dirigentes estavam longe ali.

O head esportivo, William Thomas, e Bruno D’Ancona, sócio-administrador da Treecorp, foram ao Equador para conhecer as instalações do Centro de Treinamento (CT) do clube equatoriano. Outro encontro entre diretores alviverdes e do conglomerado aconteceu no CT da Graciosa, do Coxa, há um mês.

Já em junho, Giuliano Bertolucci apareceu como outro interessado e soube das conversas com o grupo equatoriano. O empresário possui 92% da SAF da Ferroviária-SP, próximo adversário do Coritiba na Série B, mas cogita vendê-las - na época, pagou R$ 30 milhões pelas ações.

Tanto o grupo Independiente quanto o agente brasileiro pediram um levantamento da situação contábil e financeira da SAF do Coritiba e pensam na aquisição de forma conjunta. A Treecorp, que comprou 90% da SAF do Coritiba no final de 2022, com a promessa de investimento de R$ 1,1 bilhão em 10 anos, não venderá a totalidade das ações.

As negociações foram reveladas pelo portal UmDois Esportes e pela rádio Jovem Pan News. O Coritiba admite "sondagens e conversas de diferentes grupos de investimento com frequência", mas nega que haja qualquer tipo de tratativa ou proposta de compra.

Bertolucci é o maior empresário de futebol do Brasil

Herdeiro de fábrica de chuveiros Lorenzetti, Giuliano Bertolucci tem 53 anos e, nos últimos anos, virou o agente com mais influência no futebol brasileiro. Ele começou a carreira na década de 1990 e cresceu na virada do século.

Somente de clubes do Brasil, o empresário tem cerca de R$ 300 milhões a receber por intermediações de atletas ou por empréstimos. O Corinthians é o maior devedor, com R$ 78 milhões, enquanto o São Paulo possui dívida de R$ 45 milhões.

Já na Seleção Brasileira, convocada para enfrentar Chile e Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas nesta Data Fifa, Bertolucci representa seis jogadores: os zagueiros Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal), o lateral-esquerdo Caio Henrique (Monaco), os meio-campistas Andrey Santos (Chelsea) e Bruno Guimarães (Newscastle) e o atacante Kaio Jorge (Cruzeiro).

Outros jogadores que estão no radar do técnico Carlo Ancelotti, como o goleiro Jhon, o lateral Vanderson, os meias Douglas Luiz e Andreas Pereira, além dos atacantes Matheus Cunha e Pedro, também são clientes do agente.

Com perfil discreto, Bertolucci não explora as redes sociais e raramente dá entrevistas. Além de empresários parceiros no mundo da bola, ele conta com a ajuda dos filhos, Fillipo e Giulia, para tocar o negócio.

Grupo Independiente

O Grupo Independiente é um conglomerado de clubes, com Independiente del Valle, do Equador, Numancia, da terceira divisão da Espanha, e Atlético Huila, da segunda divisão da Colômbia. O sub-20 do Independiente Juniors e o time feminino Independiente Dragonas também são filiais controladas.

O caso de maior sucesso é o Independiente del Valle, que foi comprado em 2007 na terceira divisão e agora tem os títulos da Sul-Americana (2019 e 2022) e da Recopa Sul-Americana (2023), além da Liga (2021) e Taça (2022) do Equador.

A gestão do conglomerado é feita pelo empresários Michel Deller e Franklin Tello. O primeiro atua nos setores imobiliário e de varejo, além de controlar a franquia do KFC no país, e é considerado um dos homens mais ricos do Equador. Já o segundo é o mandatário do clube equatoriano desde 2014 e trabalha com Deller nos outros negócios.

Indepiendente del Valle conquistou a Sul-Americana de 2022 contra o São Paulo. Foto: Divulgação/Conmebol

Coritiba na Série B

Vice-líder, com 43 pontos, o Coritiba está a um ponto do Goiás e sete pontos acima do Novorizontino, primeiro time fora do G-4. Com dois jogos em casa na sequência, o Coxa vive um jejum de quatro jogos, com uma derrota e três empates seguidos. A última vitória no Couto Pereira foi por 2 a 0 contra o Volta Redonda, em 4 de julho.