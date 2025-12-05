A torcida do Flamengo prepara mais um "AeroFla" para este sábado (6), no embarque da equipe rumo ao Catar, onde o time disputará a Copa Intercontinental. A concentração para a festa acontece partir das 11h, no BRT do Fundão. A chegada do ônibus com a delegação rubro-negra está prevista para às 13h.

Junto à divulgação das informações do evento, a organização do AeroFla solicitou aos torcedores que não subam no ônibus do clube por questões de segurança. Além disso, pediu que a força policial "adote uma conduta diferenciada durante a dispersão dos torcedores". No último dia 26, durante o embarque do Mais Querido rumo à Lima, para final da Libertadores, policiais e rubro-negros entraram em conflito.

Antes da festa, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu, após dois dias de folga, para o último treino antes da viagem à Doha. O primeiro compromisso da equipe na Copa Intercontinental está marcado para a próxima quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México, pelo Dérbi das Américas — as quartas de final do torneio.

Como o Rubro-Negro já garantiu antecipadamente o título do Brasileirão na última quarta-feira (3) ao vencer o Ceará, a equipe vai utilizar time alternativo contra o Mirassol no sábado (6), às 18h30, na última rodada do campeonato. Assim, o elenco principal se concentra exclusivamente na disputa do Mundial.

AeroFla para o embarque do Flamengo para a final da Libertadores; título classificou o time para a Copa Intercontinental (Foto: Mariana Sá / Flamengo)

