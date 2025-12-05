Bahia mira Pedro Morisco e quadruplica salário por revelação do Coritiba; Flamengo também sonda

O Bahia já iniciou a movimentação no mercado de transferências de olho nos desafios da próxima temporada e quer reforçar ainda mais o plantel de goleiros do elenco. O alvo da vez é Pedro Morisco, de 21 anos, grande revelação do Coritiba nesta temporada e peça importante da equipe que conquistou o título da Série B.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Sob o comando do Grupo City desde o início de 2023, o Bahia tem se posicionado de forma cada vez mais agressiva no mercado, e com Morisco o padrão deve ser mantido. De acordo com apuração do Lance!, a ideia da diretoria tricolor é oferecer um contrato de quatro anos e salário quatro vezes maior do que ele recebe atualmente no Coxa.

O goleiro também é monitorado por outros clubes, a exemplo do Flamengo, que chegou a sondar o atleta. O mundo ideal do Coritiba, porém, é segurá-lo durante toda a Série A do ano que vem.

continua após a publicidade

Vale lembrar que Pedro Morisco, apesar da pouca idade, participou de 41 jogos da equipe paranaense nesta temporada e tem contrato com o clube até dezembro de 2027.

➡️Em primeira temporada no Bahia, Nestor bate recorde e supera marcas do São Paulo

Pedro Morisco, goleiro do Coritiba (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

O dilema do Bahia com goleiros

A posição de goleiro foi uma das principais dores de cabeça para a diretoria do Bahia nesta temporada. Com a queda de desempenho de Marcos Felipe e a pouca segurança oferecida por Ronaldo, o Tricolor foi ao mercado no meio do ano e contratou João Paulo, ex-Santos.

continua após a publicidade

Mas a maré virou na reta final de Campeonato Brasileiro e, depois da saída de Marcos Felipe para o futebol turco, Ronaldo tomou conta do gol do Bahia, cresceu de produção com defesas importantes e não deu espaço sequer para a estreia de João Paulo, que ainda luta contra as recorrentes lesões. Outro fator que pode acelerar a chegada de Morisco é a aposentadoria de Danilo Fernandes, jogador mais longevo do atual elenco, que participa do seu último jogo pelo Bahia neste domingo.