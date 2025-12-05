Além da proposta pelo goleiro Pedro Morisco, o Bahia mapeou outros destaques do Coritiba e se interessou pelo zagueiro Jacy, de 28 anos, um dos pilares na campanha do time que fechou a temporada com acesso e título da Série B. Conforme apurado pelo Lance!, o Tricolor ofereceu três anos de contrato para o atleta.

A meta do Bahia é triplicar o salário de Jacy e ter mais uma opção para a defesa na próxima temporada, já que os jogadores da posição precisaram lidar com constantes problemas físicos. Sem falar que os reservas Gabriel Xavier e Kanu não conseguem ameaçar a titularidade de David Duarte e Ramos Mingo.

Além desse quarteto, os jovens Fredi e Luiz Gustavo, ambos com 19 anos, também são opções para a defesa, mas ainda foram pouco aproveitados neste ano pelo técnico Rogério Ceni.

Jacy foi um dos pilares do Coritiba

Jacy, zagueiro campeão da Série B pelo Coritiba que desperta interesse do Bahia (Foto: GERALDO BUBNIAK/Gazeta Press)

E o interesse por Jacy se justifica, principalmente pelo desempenho dele nesta temporada do Coritiba. Contratado em maio junto ao Operário (PR), time em que, por sinal, foi campeão paranaense no início do ano, Jacy logo virou titular e fez uma sólida dupla de zaga ao lado de Maicon. Vale lembrar que ele ainda tem contrato com o Coxa até o fim de 2028.

Para se ter uma ideia dos feitos de Jacy, ele atuou pelo Coritiba em 27 partidas (26 como titular) e não foi vazado em 15 delas. Não à toa, o time teve a melhor defesa da Série B, com 23 gols sofridos.

Além de Operário e Coritiba, Jacy também tem passagens por clubes como Paysandu, Cascavel (PR), Desportivo Brasil, São Joseense (PR), Rio Branco (PR) e Athletico-PR.