Próximo do Corinthians, Marcelo Paz anuncia saída do Fortaleza: 'Eterno amor'

O CEO Marcelo Paz anunciou oficialmente sua saída do Fortaleza. O profissional deixa o clube após quase 10 anos para assumir o cargo de executivo de futebol do Corinthians.

Segundo Marcelo Paz, a decisão de deixar a liderança executiva do Fortaleza foi tomada após um período de reflexão e diálogo com a família. O dirigente destacou que o período foi o maior desafio de sua vida profissional, com quase 800 jogos acompanhados de perto e uma transformação significativa nos âmbitos esportivo, institucional e financeiro.

Ainda de acordo com Marcelo Paz, o crescimento do Fortaleza trouxe conquistas inéditas e maior protagonismo nacional e internacional, mas também passou a exigir um esforço cada vez maior na gestão interna, o que indicou o momento de mudança.

— O Fortaleza foi o maior desafio da minha vida profissional. Juntos, transformamos um clube, elevamos seu patamar esportivo, institucional e financeiro, e colocamos o nosso Tricolor no lugar de protagonismo que sua história e sua torcida sempre mereceram. Foram 11 anos de dedicação praticamente ininterrupta. Estive presente em quase 800 jogos, in loco, acompanhando de perto, seja nos menores municípios, seja na Bombonera ou no Monumental de Nuñez — disse Marcelo Paz.

A indicação de Paz ganhou força depois que Bruno Spindel, até então o principal candidato, encerrou as negociações. Segundo o ex-dirigente do Flamengo, ele não recebeu o contrato para assinatura dos termos previamente acordados.

É importante destacar que o Fortaleza confirmou a permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF do clube no dia 12 de dezembro. A proposta do Corinthians, no entanto, fez tudo mudar.

Marcelo Paz chegou ao clube em 2015, inicialmente para atuar como diretor de futebol. Em seguida, dois anos depois, assumiu a presidência em um momento em que o clube disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Nas temporadas seguintes, conquistou a Série B em 2018, além da Copa do Nordeste em 2019 e 2022. Como mandatário, também liderou o clube ao inédito pentacampeonato estadual, entre 2019 e 2023.

Outro marco do período foi a presença do Fortaleza em competições continentais. O clube disputou a Sul-Americana pela primeira vez em 2020, alcançando a final em 2023. Na Libertadores, chegou à fase de grupos em 2022 e avançou até as oitavas de final. Em 2023, participou novamente da competição, sendo eliminado na preliminar.

Em 2024, Marcelo Paz foi eleito o melhor CEO de clube de futebol do Brasil e da América do Sul.

Títulos pelo Fortaleza

Heptacampeonato Cearense: 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

Campeonato Brasileiro da Série B: 2018

Três títulos da Copa do Nordeste: 2019, 2022 e 2024

Marcelo Paz chega para comandar o futebol do Corinthians (Foto: Anderson Romão/Agif/Gazeta Press)

Veja abaixo a nota completa de Marcelo Paz

Carta Aberta

Família tricolor,

Hoje escrevo uma das mensagens mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais serenas da minha vida profissional. Depois de muita reflexão e diálogo com minha família, decidi que é o momento de me despedir da liderança executiva do Fortaleza Esporte Clube.

O Fortaleza foi o maior desafio da minha vida profissional. Juntos, transformamos um clube, elevamos seu patamar esportivo, institucional e financeiro, e colocamos o nosso tricolor no lugar de protagonismo que sua história e sua torcida sempre mereceram. Foram onze anos de dedicação praticamente ininterrupta. Estive presente em quase 800 jogos, in loco, acompanhando de perto, seja nos menores municípios, seja na Bombonera ou no Monumental de Nuñez.

Ao lado de uma diretoria executiva brilhante, fomos sete vezes campeões cearenses, campeões da Série B do Campeonato Brasileiro e tricampeões da Copa do Nordeste. Vivemos momentos inéditos, como a final da Sul-Americana, o terceiro lugar na Copa do Brasil, o quarto lugar no Brasileirão em 2021 e 2024, e conquistamos três classificações para a Libertadores, chegando às oitavas de final em duas oportunidades.

Do ponto de vista administrativo, zeramos as dívidas trabalhistas do clube, resgatamos o Pici para o Fortaleza, construímos hotel, academias e um moderno centro de recuperação de atletas. Também transformamos a base e o futebol feminino, dando pleno funcionamento ao CT Ribamar Bezerra. O Fortaleza passou a revelar jogadores e a atrair talentos que antes nos pareciam muito distantes.

Também fizemos uma revolução comercial. Chegamos a 60 mil sócios, ampliamos nossa rede para mais de 20 lojas, entre oficiais e licenciadas, e celebramos os maiores contratos de patrocínio da história do Fortaleza. Com a ajuda de muita gente boa, fui eleito o melhor CEO do Brasil e da América do Sul em múltiplas premiações. Mais do que reconhecimentos pessoais, vejo essas conquistas como reflexo de um trabalho coletivo, sério e comprometido.

Sei que nenhuma trajetória longa e intensa como esta passa ilesa ao tempo. O crescimento do clube trouxe visibilidade, relevância e conquistas, mas também passou a exigir um esforço cada vez maior para lidar com questões internas. Sinal de que o fim do ciclo chegou, e é preciso ter a humildade de reconhecê-lo.

Levo comigo orgulho, gratidão e a certeza de dever cumprido. Acredito que esta é uma boa oportunidade para que outros talentos assumam o protagonismo de conduzir os próximos passos do clube, com coragem e responsabilidade. O Fortaleza segue forte, estruturado e preparado para novos capítulos.

Termino agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade de dirigir meu clube de coração e ter-me ofertado tantas graças. Também deixo meu muito obrigado a todos que caminharam ao meu lado. Obrigado a cada funcionário, atleta, conselheiro, dirigente, parceiro comercial, torcedor e voluntário. Obrigado à minha família, que suportou ausências, tensões e renúncias para que eu pudesse servir ao clube. Onde eu estiver, Fortaleza será meu eterno amor.

Marcelo Paz