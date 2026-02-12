Fluminense escalado com mudança para enfrentar o Botafogo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão. O clássico será o segundo de 2026 entre os clubes, o primeiro que o Tricolor entra em campo com força máxima. Zubeldía manda a campo um time com mudança no meio-campo: Bernal será titular

continua após a publicidade

➡️ Cano volta a treinar com bola no CT do Fluminense

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy

A estratégia do Fluminense de Zubeldía no início de 2026 é de rodar o time para manter todos os jogadores nas melhores condições físicas possíveis. Além disso, a comissão buscar conquistar profundidade no elenco, dando minutagem aos atletas que tiveram menos espaço no ano passado.

A partir do início do Brasileirão, essa divisão passou a ser mais clara. No Carioca o time é misto. No Brasileirão é força máxima. Com isso, o Tricolor enfrenta o Alvinegro com o que considera melhor nesse momento. Na primeira partida do ano entre os rivais, os dois entraram com times mistos. O Fluminense venceu por 1 a 0, gol de John Kennedy.

continua após a publicidade

O Fluminense ainda tem disputas em aberto no time titular. A chegada de Arana coloca em dúvida a titularidade incontestável de Renê no ano passado. O novo lateral chegou com status de contratação de peso e chegou com expectativa da diretoria de assumir a posição. O trabalho, porém, não está fácil para o ex-Galo. Renê vive grande fase e é um dos destaques da temporada até aqui. Outra briga é para jogar ao lado de Martinelli no meio-campo. Pilar ano passado, Hércules acabou de retornar de lesão e ainda deve precisar de tempo para retormar a titularidade.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Fluminense para enfrentar o Botafogo (Foto: Divulgação)

🍀 Aposte no Fluminense contra o Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.