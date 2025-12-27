Bruno Spindel encerra negociações com o Corinthians; entenda

Principal cotado para assumir o cargo de diretor de futebol do Corinthians, Bruno Spindel afirmou não ter recebido contrato para assinatura dos termos acordados e encerrou as tratativas com o clube, que segue no mercado em busca de um novo profissional para a função.

continua após a publicidade

+ Enquete Lance!: torcedores do Corinthians escolhem o jogador mais decisivo em 2025

- Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional, considero encerradas as tratativas com o clube - afirmou.

A declaração de Spindel aconteceu na manhã deste sábado (27). Anteriormente, o ex-dirigente do Flamengo havia dado sinal positivo para assumir a função deixada por Fabinho Soldado, em decisão tomada de comum acordo entre as partes.

continua após a publicidade

O profissional está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em agosto de 2025. No clube carioca desde a gestão de Bandeira de Mello, foi responsável pela montagem dos elencos campeões da Copa Libertadores em 2019 e 2022.

Vale lembrar que o Corinthians segue com o Transfer Ban ativo, além da punição ativa na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF. A tendência, de acordo com apuração da reportagem do Lance!, é de que o clube paulista chegue a um acordo com o Santos Laguna, do México, pelo pagamento do zagueiro Félix Torres nos primeiros dias de janeiro.

continua após a publicidade

A janela de transferências no futebol brasileiro começa em 5 de janeiro e se mantém aberta até 3 de março. A reapresentação do elenco, campeão paulista e da Copa do Brasil, acontece no dia 3 de janeiro.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Confira declaração completa de Spindel

"Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional, considero encerradas as tratativas com o clube.

A decisão decorre da ausência de encaminhamento, em prazo razoável, do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados.

Atenciosamente,

Bruno Spindel"