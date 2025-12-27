Corinthians espalha gols e encerra 2025 com 90 marcados e vários protagonistas

O Corinthians encerrou a temporada com 90 gols marcados, refletindo a força coletiva do elenco ao longo do ano. Entre os protagonistas, Yuri Alberto terminou como principal artilheiro, com 19 gols, seguido por Memphis Depay, que balançou as redes 12 vezes e teve papel decisivo em momentos importantes. Além da dupla mais badalada, outros nomes do elenco fecharam o ano em alta, contribuindo de forma consistente para o volume ofensivo do Timão.

Na sequência da lista aparecem Talles Magno, com seis gols, e um bloco equilibrado formado por Gui Negão, Ángel Romero e Matheus Bidu, todos com cinco. A diversidade de artilheiros evidencia a participação de diferentes setores do time, incluindo a defesa, como no caso de Gustavo Henrique, autor de quatro gols. O meio-campo também teve presença relevante no placar, com Igor Coronado, Maycon, André Carrillo, Raniele e Matheuzinho, cada um com três gols.

Completam o balanço jogadores que marcaram dois gols, como André, Héctor Hernández, Alex Santana, Cacá, Rodrigo Garro e José Martínez, além daqueles que contribuíram com um gol ao longo da temporada, casos de Pedro Raul, Charles, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Breno Bidon.

Gols do Corinthians em 2025:

19 - Yuri Alberto

12 - Memphis

6 - Talles Magno

5 - Gui Negão

5 - Ángel Romero

5 - Matheus Bidu

4 - Gustavo Henrique

3 - Igor Coronado

3 - Maycon

3 - André Carrillo

3 - Raniele

3 - Matheuzinho

2 - André

2 - Héctor Hernández

2 - Alex Santana

2 - Cacá

2 - Rodrigo Garro

2 - José Martínez

1 - Pedro Raul

1 - Charles

1 - Félix Torres

1 - João Pedro Tchoca

1 - Breno Bidon

Yuri Alberto participou dos dois gols do Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

Números individuais na temporada

Yuri Alberto

Pelo Corinthians, Yuri Alberto disputou 206 jogos, sendo titular em 177, marcou 76 gols e deu 20 assistências. Em média, participava de um gol a cada 164 minutos. Finalizava 2,5 vezes por partida, com 1,0 no gol, tinha 48% de conversão em grandes chances, 3,8 duelos ganhos por jogo, 1,4 falta sofrida por partida, sofreu 3 pênaltis e recebeu nota média 7,00 pelo Sofascore.

Em 2025, disputou 58 jogos, 45 como titular, marcou 19 gols e deu 3 assistências. Participava de um gol a cada 190 minutos, finalizava 2,3 vezes por partida (0,8 no gol), tinha 36% de conversão em grandes chances, ganhava 3,3 duelos por jogo, sofria 1,3 falta por partida, conquistou 1 pênalti e recebeu nota média 6,90 pelo Sofascore.

Memphis Depay

No geral com a camisa do Timão, Memphis Depay disputou 65 jogos, sendo titular em 51, marcou 19 gols e deu 14 assistências. Participava de um gol a cada 139 minutos, finalizava 2,2 vezes por partida (1,0 no gol), tinha 1,4 passes decisivos por jogo, 1,0 drible certo por partida, ganhava 3,0 duelos por jogo, sofria 1,1 falta por partida e recebeu nota média 7,09 pelo Sofascore.

Já em 2025, disputou 51 jogos, 40 como titular, marcou 12 gols e deu 10 assistências. Participava de um gol a cada 164 minutos, finalizava 2,1 vezes por partida (1,0 no gol), tinha 1,5 passes decisivos por jogo, 0,9 drible certo por partida, ganhava 2,9 duelos por jogo, sofria 1,1 falta por partida e recebeu nota média 7,05 pelo Sofascore.