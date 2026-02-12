Situação do gramado no jogo entre Athletico e Santos chama atenção da web: 'Vergonha'

Athletico Paranaense e Santos estão se enfrentando na Ligga Arena, antiga Arena da Baixada, pela terceira rodada do Brasileirão 2026. As condições do gramado sintético do estádio do Furacão, no entanto, chamaram a atenção da web.

Durante a partida, Neymar usou as suas redes sociais para se manifestar contra o gramado sintético da Arena da Baixada.

"Praticar futebol nesse campo é quase impossível 😂 😂" - disse o craque.

Assim como Neymar, Gabigol também ficou de fora do jogo por conta do gramado.

Um dos grandes pontos de crítica sobre o gramado na transmissão foi justamente a condição de jogo. Os atletas de Athletico e Santos estão demonstrando muita dificuldade para ficar em pé, carregar e dominar a bola. Em alguns pontos específicos do gramado, como na parte próxima a bandeirinha de escanteio da área que o Athletico defende na segunda etapa, é possível observar uma coloração marrom na grama. É justamente neste ponto que os atletas estão tendo mais dificuldade.

De acordo com a transmissão do "Sportv", o clube paranaese está marcando reparos para tentar amenizar a situação do gramado. Inclusive, o Furacão usará a pausa no futebol para a Copa do Mundo de 2026 para trocar completamente a sua grama. A partir do meio do ano, o fornecedor do time será o mesmo que desenvolve os gramados para a Arena MRV, do Atlético Mineiro, e Nilton Santos, do Botafogo.