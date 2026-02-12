Internacional amplia contrato com patrocinador e terá novidade na camisa

O Internacional renovou e ampliou o contrato de patrocínio com a Cigame até março de 2027 e exibirá a marca em uma nova propriedade comercial do uniforme. A estreia do novo espaço, na lateral da camisa, ocorre já na partida contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Ex-Corinthians aponta caminho para Inter vencer o Palmeiras: 'Condições'

A parceria entre o clube e a empresa gaúcha começou em agosto do ano passado, com a marca estampada na barra das costas da camisa do elenco principal em jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Em 2026, a Cigame também esteve presente durante o Campeonato Gaúcho. Com a renovação, o acordo passa a valer para todas as competições da temporada, incluindo Gauchão, Copa Sul-Sudeste, Brasileirão e Copa do Brasil.

O novo contrato prevê a utilização da lateral da camisa, espaço que nunca havia sido comercializado pelo Internacional e que agora passa a integrar o portfólio de ativos do clube.

continua após a publicidade

— A renovação antecipada com a Cigame leva de forma definitiva a marca para a camisa do Inter, se somando a outros parceiros líderes de mercado. É um reforço que fundamenta nossa estratégia de diversificação de receitas e aproximação com empresas de segmentos tradicionais da economia. Durante os primeiros meses da parceria, já geramos mais de 5 milhões de reais em exposição de mídia para a marca, impactando mais de 22 milhões de pessoas somente em transmissões esportivas. A nova propriedade de patrocínio também ampliará a exposição da empresa em nossos canais digitais. É a criatividade a serviço da geração de negócios para o clube e para a Cigame — afirmou Alexandre Godoy, diretor de Novos Negócios do Inter.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Além do patrocínio ao futebol, a empresa também participa da reforma do Ginásio Gigantinho, no complexo Beira-Rio, com o fornecimento de materiais utilizados nas obras. O espaço passa por um processo de modernização para ampliar sua capacidade de receber shows e eventos.

continua após a publicidade

— A ampliação da parceria com a Cigame reforça nosso compromisso em construir relações sólidas e de longo prazo. É uma importante parceria que contribui diretamente para a modernização das nossas estruturas, como a reforma do Gigantinho, e para a sustentabilidade financeira do Clube — disse Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do Internacional.

Segundo o clube, a ampliação do vínculo ocorre após o cumprimento das primeiras entregas previstas no acordo anterior e inclui novas contrapartidas comerciais e operacionais.

— A Cigame é uma empresa gaúcha que atua há anos no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para a construção civil e para a indústria em todo o Rio Grande do Sul. Estar ao lado do Sport Club Internacional reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do Estado, apoiando um dos maiores clubes do Brasil e fortalecendo uma marca que nasceu e cresceu aqui — declarou Norberto Farias Jr., CEO da Cigame.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.