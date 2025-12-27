Corinthians tenta Marcelo Paz, do Fortaleza, para cargo de executivo de futebol

O Corinthians definiu seu novo alvo para o cargo de executivo de futebol, deixado por Fabinho Soldado após o título da Copa do Brasil. O nome da vez é Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

A indicação de Paz ganhou força depois que Bruno Spindel, até então o principal candidato, encerrou as negociações. Segundo o ex-dirigente do Flamengo, ele não recebeu o contrato para assinatura dos termos previamente acordados.

É importante destacar que o Fortaleza confirmou a permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF do clube no dia 12 de dezembro. Após uma reunião de alinhamento, foi decidido que Paz "se encaixará plenamente na readequação salarial necessária" para o momento do Tricolor, que em 2026 disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza se tornou uma SAF em 2023, quando Paz deixou a presidência do clube para assumir o cargo de CEO. Apesar do rebaixamento nesta temporada, o profissional permanecerá no cargo.

A informação do interesse do Corinthians em Marcelo Paz foi inicialmente publicada pelo "UOL".

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Corinthians tem pressa por novo profissional

A diretoria alvinegra pretende acelerar as conversas para anunciar a chegada do dirigente ainda este ano. O objetivo é iniciar 2026 já com o novo executivo à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada.

Vale lembrar que o Corinthians segue com o transfer ban ativo, além de ter uma punição vigente na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF. Segundo apuração do Lance!, a tendência é que o clube paulista chegue a um acordo com o Santos Laguna, do México, pelo pagamento do zagueiro Félix Torres, nos primeiros dias de janeiro.

Marcelo Paz é sonho antigo do Corinthians

Em junho do ano passado, Marcelo Paz também foi alvo do Corinthians, mas optou por recusar a proposta e confirmou sua permanência no Tricolor do Pici.

— Conforme divulgado pela imprensa, fui convidado a assumir o cargo de CEO do Corinthians. Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho dedicado, desenvolvido junto a uma diretoria de extrema competência no Fortaleza, ao longo dos últimos sete anos, em um processo árduo de profissionalização e estabelecimento de equilíbrio fiscal. Entendo que ainda há muito por fazer pelo Tricolor e, por isso, comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza — disse o profissional em nota.