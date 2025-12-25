O Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel para o cargo de executivo de futebol. O profissional chegaria para ocupar a vaga deixada por Fabinho Soldado, que deixou o clube após o título da Copa do Brasil.

A diretoria alvinegra pretende acelerar as conversas para anunciar a chegada do dirigente ainda este ano. O objetivo é iniciar 2026 já com o novo executivo à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada.

Bruno Spindel construiu uma trajetória de longa data no Flamengo, iniciada ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Ao todo, foi diretor e gerente de marketing, CEO e diretor executivo de futebol.

O dirigente ganhou projeção nacional durante a administração de Rodolfo Landim, período em que ocupou o cargo de diretor executivo de futebol. À frente da pasta, participou de decisões estratégicas do elenco em uma das fases mais vencedoras da história recente do Flamengo.

Spindel foi um dos grandes responsáveis, ao lado de Marcos Braz, pelas contratações do Flamengo de 2019 a 2024. Com Braz, ele que realizava o processo de negociações com os atletas e treinadores.

No entanto, o ciclo chegou ao fim em agosto do ano passado. Com a mudança de comando e a chegada de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à presidência, Bruno Spindel foi desligado do clube.

As informações das negociações com o Corinthians foram inicialmente publicadas pela "Itatiaia".

Saída de Fabinho Soldado

A confirmação da saída de Fabinho Soldado aconteceu na noite de terça-feira (23). O Corinthians anunciou o desligamento do então executivo de futebol após uma decisão tomada de comum acordo, depois de reunião entre o dirigente e Osmar Stabile, presidente do clube, realizada na sequência da conquista do título da Copa do Brasil, o segundo do Timão na temporada.

Ainda no gramado do Maracanã, logo após o quarto título do Corinthians na Copa do Brasil, Fabinho Soldado já havia indicado que seu futuro no clube era incerto. Na ocasião, afirmou que conversaria com a diretoria para alinhar os próximos passos, o que acabou se confirmando com o anúncio oficial de sua saída.

Confira nota oficial do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do Departamento de Futebol do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais.

O Clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu Departamento de Futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos".