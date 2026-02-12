menu hamburguer
Botafogo

Botafogo tem mudança para clássico com o Fluminense; veja escalação

Glorioso perdeu o zagueiro Bastos e o lateral Mateo Ponte por problemas físicos

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
18:35
Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Anselmi precisou modificar o sistema defensivo após baixas ao longo da semana.

➡️ Botafogo demite funcionários em meio a problemas financeiros da SAF

Ficam fora do duelo o zagueiro Bastos e o lateral-direito Mateo Ponte, com problemas físicos. Por outro lado, Anselmi promoverá a estreia do zagueiro Ythallo, inscrito nos últimos dias.

No banco, o técnico argentino terá Wallace Davi e Lucas Villalba, recém-inscritos, à disposição. Outra baixa importante no setor de ataque e que vinha sendo titular é o meia-atacante uruguaio Santi Rodríguez. Artur assumiu a vaga.

Com a base mantida, o Botafogo vai a campo com: Neto, Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, tem o seguinte 11 inicial: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Fluminense e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Fluminense e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Ficha do jogo
FLUMINENSE x BOTAFOGO
3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO: Neto, Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

