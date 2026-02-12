Cauly chega sem custo inicial, e São Paulo utilizará crédito junto ao Bahia

O São Paulo está próximo de acertar com Cauly, que pertence ao Bahia. O jogador chega como empréstimo. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

continua após a publicidade

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

Lucas com a nova camisa do São Paulo. (Divulgação/São Paulo)









A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do São Paulo no Brasileirão e no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A tendência é que a negociação seja acertada no mais breve possível. No último ano, Cauly disputou 63 partidas oficiais, sendo 31 como titular, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências. O meia chegaria ao São Paulo para suprir uma lacuna e atender a um pedido do elenco comandado por Hernán Crespo. Vale destacar que o jogador ficou fora da lista de relacionados em alguns jogos da equipe baiana.

Cauly deve chegar por empréstimo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

São Paulo não gastou com reforços no ano

O São Paulo contratou cinco jogadores para esta temporada, se contar com Cauly. Entre eles, nomes que estão agradando bastante Crespo e encontrando seus espaços, como Danielzinho e Lucas Ramón. Nenhuma contratação custou aos cofres do clube, algo que era previsto e que foi concretizado. Com a saída de Carlos Belmonte da diretoria de futebol no último ano, Rui Costa quem assumiu as operações.

continua após a publicidade

Cauly, como dito, chega para suprir uma necessidade do clube no meio de campo.