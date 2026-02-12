Cauly chega sem custo inicial, e São Paulo utilizará crédito junto ao Bahia
Tricolor está negociando com o Bahia
O São Paulo está próximo de acertar com Cauly, que pertence ao Bahia. O jogador chega como empréstimo. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.
Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.
A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.
A tendência é que a negociação seja acertada no mais breve possível. No último ano, Cauly disputou 63 partidas oficiais, sendo 31 como titular, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências. O meia chegaria ao São Paulo para suprir uma lacuna e atender a um pedido do elenco comandado por Hernán Crespo. Vale destacar que o jogador ficou fora da lista de relacionados em alguns jogos da equipe baiana.
São Paulo não gastou com reforços no ano
O São Paulo contratou cinco jogadores para esta temporada, se contar com Cauly. Entre eles, nomes que estão agradando bastante Crespo e encontrando seus espaços, como Danielzinho e Lucas Ramón. Nenhuma contratação custou aos cofres do clube, algo que era previsto e que foi concretizado. Com a saída de Carlos Belmonte da diretoria de futebol no último ano, Rui Costa quem assumiu as operações.
Cauly, como dito, chega para suprir uma necessidade do clube no meio de campo.
