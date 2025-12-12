Fortaleza confirma permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF

O Fortaleza confirmou a permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF do clube. O comunicado foi emitido na tarde desta sexta-feira (12), tendo assinatura de Fabiano Barreira, presidente do conselho de administração.

Após uma reunião de alinhamento, foi decidido que Paz "se encaixará plenamente na readequação salarial necessária" para o momento do Tricolor. Em 2026, o time estará na Série B do Campeonato Brasileiro

O Leão passou a ser uma SAF em 2023. Na época, Paz deixou a presidência do clube para assumir o cargo de CEO. Mesmo com o rebaixamento nesta temporada, as partes optaram pela manutenção do profissional no cargo.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira abaixo a nota completa do Fortaleza:

"Eu, Fabiano Barreira, Presidente do Conselho de Administração do Fortaleza EC SAF, venho anunciar oficialmente a permanência de Marcelo Paz como CEO da nossa SAF. Após uma reunião de alinhamento extremamente produtiva, conduzida com transparência e respeito mútuo, chegamos a um consenso que reafirma a confiança do clube em um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor.

Durante o encontro, tratamos com profundidade do momento atual do Fortaleza e acordamos que Marcelo Paz se encaixará plenamente na readequação salarial necessária ao cenário que vivemos. Essa decisão reflete o seu comprometimento com o projeto, com a instituição e, sobretudo, com a torcida tricolor, que sempre reconheceu sua entrega irrestrita ao clube.

Falo não apenas como gestor, mas como alguém que acredita profundamente no poder da reconstrução. Creio que a permanência de Paz será vital para que o Fortaleza volte aos trilhos das vitórias e se coloque novamente no lugar que lhe é mais cabível: a elite do futebol brasileiro. Com trabalho consistente, conhecimento acumulado ao longo de anos e a dedicação que sempre marcaram sua trajetória, o Fortaleza EC SAF une forças para construir uma grande temporada pela frente.

Seguimos juntos pelo Fortaleza. O momento exige responsabilidade, união e coragem – e essas três palavras continuarão guiando todas as nossas decisões."