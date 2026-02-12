Fluminense x Botafogo: acompanhe ao vivo o clássico pelo Brasileirão

Fluminense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (13), em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília) no Maracanã. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo.

Fluminense x Botafogo: acompanhe o pré-jogo ao vivo

19h25 - Times em campo!

19h - Equipes no aquecimento!

18h45 - Previsão da IA!

Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou qual será o resultado do clássico no Maracanã. De acordo com a previsão do ChatGPT, Fluminense e Botafogo vão ficar no empate por 2 a 2. Apesar da grande consistência defensiva do Tricolor quando atua dentro de casa, o Glorioso vai conseguir empatar o duelo depois de sair atrás no placar. Veja detalhes!

18h30 - Times escalados!

O Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Já o Botafogo tem os seguintes 11: Neto; Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.

18h - Torcedores vão chegando no Maracanã!

17h30 - Os trunfos de cada time!

O Fluminense vem de um bom retrospecto contra o Botafogo. Luis Zubeldía, dono do melhor aproveitamento do Brasil desde que chegou ao Tricolor, venceu os dois jogos que disputou contra o Alvinegro.

Antes disso, porém, o Tricolor não vencia o rival desde 2022. Foram oito derrotas seguidas, com apenas três gols marcados. O primeiro triunfo do Fluminense depois disso foi no ano passado, em setembro, quando o argentino ainda era desconhecido da torcida e fazia sua estreia.

Zubeldía, treinador do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Do lado do Botafogo, a aposta está nas novidades. O Glorioso disputa o terceiro clássico da temporada em busca da primeira vitória. Para isso contará com seus reforços, regularizados nos últimos dias, e que estão oficialmente à disposição de Martín Anselmi: Wallace Davi, Ythallo, Lucas Vilalba e Riquelme. Jhoan Herandandez ainda não foi inscrito.

Ythallo e Wallace Davi foram apresentados pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

16h - O Lance! já está no Maracanã!

Você acompanha tudo do clássico entre Fluminense e Botafogo aqui!