Ceará mira mais três reforços no mercado de transferências; veja

O Ceará segue em busca de reforços para a disputa do Campeonato Cearense e dos outros torneios de 2026. Vivendo reformulação após o rebaixamento, o time pretende trazer mais dois a três nomes.

A informação foi revelada por João Paulo Silva, presidente do clube, em entrevista à rádio "Verdes Mares". O prazo de inscrições para a disputa do Estadual se encerrará nesta sexta-feira (13); a janela vai até março.

— Nós estamos buscando algumas posições. Eu não vou garantir que até sexta-feira a gente vai trazer alguém ainda para essa reta final do Campeonato Cearense, mas até o final da janela a gente, sim, vai contratar pelo menos dois a três jogadores. A gente sabe da necessidade. Nós estamos correndo para que tudo aconteça ainda dentro desta semana - revelou na entrevista.

João Paulo Silva, presidente do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Alvinegro já trouxe sete reforços para a atual temporada: o goleiro Jorge, o lateral-direito Alex Silva, os zagueiros Júlio César e Ronald, o lateral-esquerdo Fernando e os meio-campistas Juan Alano e Matheusinho.

A equipe também adquiriu em definitivo o volante Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos. Outros nomes que estavam cedidos por empréstimo não ficaram, a exemplo de Matheus Bahia e Pedro Raul.

Ceará foca na semifinal do Cearense

Após o empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, o Ceará já voltou as suas atenções para a partida contra o Floresta. O jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense será no domingo (15), às 16h (de Brasília).

