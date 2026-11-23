Presidente do Cuiabá chama Santos e Corinthians de 'maiores caloteiros do Brasil'
Cristiano Dresch cobra punições esportivas mais rigorosas por dívidas dos clubes com o Cuiabá e defende perda de pontos e até rebaixamento para equipes inadimplentes
O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, fez duras críticas à situação financeira de Santos e Corinthians e cobrou punições esportivas mais rigorosas para clubes que deixam de cumprir seus compromissos. O dirigente classificou as duas equipes como "os dois maiores caloteiros do Brasil" e defendeu medidas que podem chegar à perda de pontos e ao rebaixamento.
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As declarações foram dadas em entrevista ao ge e ocorrem em meio às cobranças do Cuiabá por valores relacionados às negociações de Raniele, com o Corinthians, e Joaquim, com o Santos. No caso do clube paulista, o Dourado apresentou uma manifestação à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para pedir a manutenção do transfer ban até que as pendências sejam regularizadas.
Segundo o documento apresentado pelo Cuiabá, o Corinthians acumula aproximadamente R$ 16 milhões em parcelas atrasadas e R$ 4 milhões em multas, além de cobrar a antecipação de uma parcela de cerca de R$ 8 milhões, prevista inicialmente para janeiro de 2027. O prazo dado ao Timão para regularizar as pendências é 3 de dezembro.
Já o Santos foi condenado pela CNRD a pagar R$ 18,6 milhões ao Cuiabá. Dresch também mencionou outras condenações recentes do clube, envolvendo Tiquinho Soares e o lateral-direito Mayke.
Presidente defende sanções mais rigorosas
Para Cristiano Dresch, a proibição de registrar novos jogadores não tem sido suficiente para impedir que clubes inadimplentes continuem contratando. O dirigente defendeu que as punições sejam ampliadas e que Santos e Corinthians permaneçam impedidos de fazer contratações por mais de uma temporada.
— A proibição de transferência tem sido marcada de forma ineficiente em algumas situações, como o Corinthians aí, os dois maiores caloteiros do Brasil, Santos e Corinthians. O Corinthians está com a proibição de transferência desde julho e continua contratando — disse, em entrevista ao ge.
Na avaliação dele, a reincidência no descumprimento de obrigações financeiras também deveria levar a consequências esportivas mais graves, como a perda de pontos e até o rebaixamento.
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Dresch também demonstrou preocupação com o crescimento das dívidas no futebol nacional. De acordo com um levantamento apresentado aos clubes e citado pelo dirigente, as equipes das Séries A e B acumulam juntas cerca de R$ 25 bilhões em débitos.
Ele mencionou ainda outro estudo, envolvendo 20 clubes, no qual apenas dois teriam registrado lucro. Os outros 18 somariam aproximadamente R$ 3 bilhões em prejuízos ao longo de três anos.
— A nova direção da CBF tem uma chance de salvar o futebol brasileiro. Isso não é exagero. Foi apresentado um estudo para nós, e o nível do aumento das dívidas dos clubes é assustador. Hoje, os clubes das Séries A e B, as 40 equipes, devem juntas R$ 25 bilhões — afirmou.
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