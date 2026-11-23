Botafogo tem sido adversário indigesto para o São Paulo; veja retrospecto recente
Glorioso tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos e classificação memorável
O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (23) para mais uma decisão na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. O Glorioso recebe o São Paulo, no Nilton Santos, adversário com quem tem um histórico recente muito favorável.
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Desde a transformação em SAF, em 2022, na temporada de retorno após queda para a Série B, o Botafogo leva vantagem no confronto. São 11 jogos, com quatro vitórias, seis empates e apenas uma derrota.
Botafogo é adversário indigesto para o São Paulo
No primeiro ano, o Glorioso venceu em casa e fora pelo placar de 1 a 0, com gols de Kayque e Tiquinho Soares, respectivamente, sob o comando de Luís Castro. Já em 2023, na abertura da edição, Tiquinho e Eduardo fizeram os gols da vitória no Nilton Santos, e Calleri marcou para o Tricolor. No Morumbi, empate sem gols entre os comandados de Bruno Lage e Dorival Júnior, que está à frente do trabalho da equipe paulista atualmente.
Em 2024, o Botafogo, em sua temporada "mágica", teve o São Paulo como grande adversário. Foram quatro embates entre os clubes, com três igualdades no marcador e uma vitória do Glorioso.
As equipes se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores e, após empates por 0 a 0 e 1 a 1, o Glorioso, dentro do Morumbi, comandado por Artur Jorge, passou nos pênaltis e deu sequência à campanha que culminou no primeiro título de sua história na competição continental. A única vitória nos 90 minutos foi, justamente, na última rodada do Brasileirão, que deu o troféu da edição dentro do Nilton Santos.
O triunfo do São Paulo neste período foi no segundo turno do Brasileirão de 2025, no Morumbi, pelo placar de 1 a 0, com gol do atacante Juan Dinenno. No primeiro turno, empate por 2 a 2 no Rio.
Emoção em 2026
Já no último encontro, pela 17ª rodada da atual edição, o São Paulo vencia o Botafogo no Morumbis até os minutos finais do jogo, com gol de Luciano após falha do goleiro Neto. No entanto, aos 44 da segunda etapa, Jordan Barrera acertou um lindo chute de fora da área no ângulo superior esquerdo de Rafael e deixou tudo igual. Na última jogada, Chris Ramos, hoje fora do elenco alvinegro, perdeu cara a cara a chance da virada.
A partida é encarada como decisão pelo Glorioso, para afastar as chances de queda, enquanto o Tricolor chega ao Rio de Janeiro para zerar qualquer possibilidade. O Alvinegro soma 42 pontos, na 13ª colocação, enquanto a equipe do Morumbi, uma posição acima, tem 44. Se depender do recorte recente, essa é uma grande chance para os comandados de Tite respirarem na tabela.
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