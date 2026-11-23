Vitinho descarta torcer por rivais e manda recado sobre o Corinthians no Brasileirão
Atacante prioriza resultados do Timão e minimiza influência dos adversários
Mesmo com a possibilidade de contar com a ajuda de adversários, o atacante Vitinho evitou fazer contas sobre a luta do Corinthians contra o rebaixamento no Brasileirão. O jogador destacou que não pretende torcer contra concorrentes diretos, como Grêmio, Internacional, Vitória, Mirassol e Botafogo.
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O atacante também descartou torcer a favor de rivais, como Santos e São Paulo, que enfrentam Grêmio e Botafogo, respectivamente, nesta segunda-feira (23). Para Vitinho, o foco deve estar nos próprios resultados, já que o Timão depende apenas de si para permanecer na elite nacional.
— A gente chegou à condição que queríamos, não dos outros. Essa é minha cabeça. Assim, assistir, ver os resultados é importante, mas traz mais pressão. Eu penso que chegamos a uma posição que queríamos para depender só da gente. O que acontecer com os outros é problema deles. A confiança com o Seedorf tem dito por si só a nossa postura. É o que eu vejo todo dia com meus companheiros — afirmou em entrevista coletiva.
Apesar do discurso de Vitinho, a combinação de resultados das últimas rodadas pode favorecer o clube paulista. O Santos, por exemplo, além do Grêmio, encara o Vitória e Botafogo, três equipes que ainda têm preocupações com a parte inferior da tabela.
Veja os últimos jogos dos times ameaçados pelo rebaixamento
|Clube
|36ª rodada
|37ª rodada
|38ª rodada
Corinthians
Atlético-MG (F)
Grêmio (C)
Remo (F)
Mirassol
Fluminense (F), derrota por 1 a 0
Athletico-PR (C)
Grêmio (F)
Vitória
Internacional (F)
Santos (C)
Vasco (F)
Internacional
Vitória (C)
Bragantino (C)
Cruzeiro (F)
Grêmio
Santos (F)
Corinthians (F)
Mirassol (C)
Botafogo
São Paulo (C)
Bahia (C)
Santos (F)
A sequência mostra que os resultados paralelos podem ter influência importante na classificação. Entretanto, o Corinthians tem a possibilidade de evitar depender dos concorrentes caso vença seus três compromissos restantes, chegando aos 49 pontos.
A primeira oportunidade será nesta quarta-feira (25), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Depois, o Timão recebe o Grêmio, no domingo (29), na Neo Química Arena, antes de encerrar sua participação contra o Remo, no dia 2 de dezembro.
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
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