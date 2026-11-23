O pentacampeão mundial Vampeta se envolveu em uma ocorrência de trânsito com uma entregadora de aplicativo na noite de sexta-feira (20), no bairro de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. O episódio terminou com versões divergentes registradas em boletins de ocorrência: enquanto a motociclista afirma que foi atingida pelo carro do ex-jogador e o acusa de apresentar sinais de embriaguez, o antigo volante da Seleção Brasileira nega que tenha acontecido uma colisão entre os veículos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O caso ocorreu por volta das 19h30, durante a chuva. Segundo o relato da entregadora, ela reduziu a velocidade e buzinou ao se aproximar de um cruzamento, mas perdeu o controle da motocicleta e atingiu a lateral traseira do automóvel de Vampeta. A mulher afirma que a roda atingiu sua cabeça durante a queda, danificando a viseira do capacete e provocando hematomas e dores no braço e na perna.

continua após a publicidade

A trabalhadora também acusa o ex-jogador de dirigir em alta velocidade e apresentar sinais de embriaguez. Segundo sua versão, Vampeta se recusou a realizar o teste do bafômetro. O pentacampeão confirma que não fez o exame, mas contesta a dinâmica apresentada pela motociclista e sustenta que não houve batida.

Em vídeo enviado ao portal LeoDias, o ex-atleta mostrou o automóvel sem marcas aparentes de colisão para reforçar sua versão sobre o episódio.

continua após a publicidade

Vampeta fez Pix de R$ 500 à entregadora após ocorrência

Um dos pontos confirmados pelas duas partes é a transferência de R$ 500 realizada por Vampeta à entregadora ainda no local da ocorrência. Segundo a trabalhadora, o ex-jogador perguntou quanto ela costumava ganhar por dia e decidiu fazer o pagamento após saber que ela participava de uma promoção do aplicativo de entregas que também envolvia o valor de R$ 500.

De acordo com o relato da motociclista, o ex-atleta chegou a parar aproximadamente 20 metros depois do ponto onde ocorreu a queda. Ele teria descido do carro, mas voltou a acelerar. Outros motociclistas que estavam nas proximidades conseguiram interceptá-lo.

continua após a publicidade

Ainda conforme a entregadora, Vampeta pediu ajuda a uma viatura da Polícia Militar que passava pela região. Em entrevista à TMC, o ex-jogador também confirmou que acionou a polícia durante a confusão, quando retornava para casa.

As duas partes registraram boletins de ocorrência e trocaram informações de contato.

Imagem de Vampeta e print de pix enviado pelo ex-jogador (Foto: Reprodução/Léo Dias)

Entregadora relata prejuízos e diz que está sem trabalhar

A motociclista afirma que não conseguiu voltar ao trabalho desde o episódio. Além das dores e dos hematomas, ela relata danos na moto e dificuldades financeiras por depender das entregas para pagar as despesas de casa e sustentar o filho.

continua após a publicidade

Em uma mensagem enviada ao ex-jogador, a trabalhadora demonstrou preocupação com os compromissos financeiros acumulados após ficar impossibilitada de realizar entregas.

— Estou desesperada porque não podia ficar sem trabalhar, tenho aluguel de casa para pagar. Tenho aluguel de moto para pagar e tinha que fazer a comprinha do meu filho da semana dele, sabe? É meu único meio de trabalho e as coisas estão difíceis — escreveu.

continua após a publicidade

Ex-jogador acionou advogado e nega novos pagamentos

A entregadora afirma que manteve contato com Vampeta na noite de sábado (21), quando teria recebido uma ligação na qual o ex-jogador informou que não arcaria com outras despesas relacionadas ao caso.

Segundo a trabalhadora, o pentacampeão também comunicou que havia procurado um advogado para se resguardar juridicamente.

Vampeta, por sua vez, mantém a versão de que não houve colisão entre os veículos. O ex-jogador confirmou à TMC que esteve no local, acionou a Polícia Militar, registrou a ocorrência e realizou a transferência de R$ 500, mas nega responsabilidade por uma batida.

continua após a publicidade

Caso pode ter imagens de câmeras de segurança

Diante das versões conflitantes, a entregadora pretende buscar imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos ao cruzamento onde aconteceu o episódio, na Vila Maria.

A intenção é reunir registros que ajudem a esclarecer a dinâmica da ocorrência e a apurar os prejuízos físicos e materiais relatados por ela.

continua após a publicidade

Até o momento, as versões das partes seguem divergentes, e não há confirmação independente sobre as circunstâncias da queda.