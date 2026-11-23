Marca dos trabalho de Artur Jorge, a intensidade do Cruzeiro tem sido destaque na campanha de recuperação no Brasileirão. Após a vitória contra a Chapecoense, o comandante explicou a fórmula para manter o ritmo na Raposa.

– Não conseguimos mudar um chip de um treino em baixa intensidade para um jogo em alta intensidade. É fundamental, para que possamos saber que aquilo que é o princípio dessa equipe está nisso. Esse aumento de competitividade interna, não deixar ninguém confortável – disse o treinador.

continua após a publicidade

– É um dos pontos principais. Sabemos que se abaixarmos a guarda, terá alguém preparado e pronto para aproveitar o momento. Se os jogadores tiverem essa capacidade, nós também mostrarmos isso, sermos justos. Sermos frontais e tratarmos de uma forma muito direta, ajuda a ter cumplicidade e vontade de correr uns pelos outros – complementou Artur Jorge sobre a intensidade do Cruzeiro.

Artur Jorge olhando para o relógio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Motivação do elenco

Artur Jorge ainda destacou que o trabalho diário na Toca da Raposa II faz com que os jogadores estejam preparados para a exigência dos jogos.

continua após a publicidade

– Eu vejo como é o meu principio para lidera uma equipe. Saber que o que fazemos diariamente se transfere para o jogo. Com seis vitórias seguidas, temos um ambiente bom e fácil. Os jogadores estão motivados, contentes, validam em cima dos resultados em jogos difíceis. Seja contra o primeiro ou o último. Temos sempre um trabalho diário com exigência grande para que possamos estar preparados para o jogo. O jogo é diferente do treino. Mas é fundamental estarmos preparados. Isso se consegue com trabalho, bom ambiente, atletas empenhados no treino. Os jogadores são a chave de tudo, é importante, enquanto liderança, os motivar. Fazer acreditar que o caminho é esse. Mostrar que a coragem, normalmente é recompensada com bons resultados. E isso tem acontecido – comentou.