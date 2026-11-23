Artur Jorge explica fórmula para manter intensidade do Cruzeiro
Comandante fez a análise depois da vitória contra a Chapecoense
Marca dos trabalho de Artur Jorge, a intensidade do Cruzeiro tem sido destaque na campanha de recuperação no Brasileirão. Após a vitória contra a Chapecoense, o comandante explicou a fórmula para manter o ritmo na Raposa.
– Não conseguimos mudar um chip de um treino em baixa intensidade para um jogo em alta intensidade. É fundamental, para que possamos saber que aquilo que é o princípio dessa equipe está nisso. Esse aumento de competitividade interna, não deixar ninguém confortável – disse o treinador.
– É um dos pontos principais. Sabemos que se abaixarmos a guarda, terá alguém preparado e pronto para aproveitar o momento. Se os jogadores tiverem essa capacidade, nós também mostrarmos isso, sermos justos. Sermos frontais e tratarmos de uma forma muito direta, ajuda a ter cumplicidade e vontade de correr uns pelos outros – complementou Artur Jorge sobre a intensidade do Cruzeiro.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Motivação do elenco
Artur Jorge ainda destacou que o trabalho diário na Toca da Raposa II faz com que os jogadores estejam preparados para a exigência dos jogos.
– Eu vejo como é o meu principio para lidera uma equipe. Saber que o que fazemos diariamente se transfere para o jogo. Com seis vitórias seguidas, temos um ambiente bom e fácil. Os jogadores estão motivados, contentes, validam em cima dos resultados em jogos difíceis. Seja contra o primeiro ou o último. Temos sempre um trabalho diário com exigência grande para que possamos estar preparados para o jogo. O jogo é diferente do treino. Mas é fundamental estarmos preparados. Isso se consegue com trabalho, bom ambiente, atletas empenhados no treino. Os jogadores são a chave de tudo, é importante, enquanto liderança, os motivar. Fazer acreditar que o caminho é esse. Mostrar que a coragem, normalmente é recompensada com bons resultados. E isso tem acontecido – comentou.
Mais LANCE!
Artur Jorge explica planejamento do Cruzeiro para 2027
Comandante tem contrato com a Raposa até 2030
Casa de atacante do Cruzeiro é invadida por ladrão, que leva Rolex, dinheiro e joias
João Costa estava em Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense quando criminoso entrou na residência, em Belo Horizonte
Imprensa portuguesa destaca influência de Jorge Jesus no sucesso de técnicos lusos no Brasil
Com título de Leonardo Jardim pelo Flamengo, treinadores lusos chegam a cinco conquistas nacionais em oito temporadas; Abel Ferreira e Artur Jorge também aparecem na lista
Veja gols em Chapecoense x Cruzeiro: Wesley amplia o placar
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Cruzeiro: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Por Botafogo e Cruzeiro, Tite tem pouco mais de 20% de aproveitamento no Brasileirão
Contra o Corinthians, o técnico teve sua oitava derrota
Com Artur Jorge, Cruzeiro virou sete jogos e não sofreu nenhuma virada no Brasileirão
Raposa garantiu classificação para a Libertadores com mais uma virada
Artur Jorge amplia invencibilidade contra Abel Ferreira
Portugueses já se enfrentaram oito vezes
Análise: Cruzeiro cauteloso bate Palmeiras com marca de Artur Jorge
Raposa garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores
Cruzeiro x Palmeiras: pós-jogo tem confusão entre torcidas organizadas
A confusão aconteceu nos arredores do Mineirão
Matheus Pereira avalia fator chave para virada do Cruzeiro contra o Palmeiras
A equipe virou a partida contra o Verdão e garantiu vaga na Libertadores
Cruzeiro garante vaga na fase de grupos da Libertadores após virada sobre o Palmeiras
Cabuloso venceu por 2 a 1 no Mineirão, chegou aos 63 pontos e confirmou presença entre os quatro primeiros do Brasileirão
Artur Jorge vê Cruzeiro melhor que Palmeiras nos 90 minutos
A Raposa venceu por 2 a 1 no Mineirão, de virada
Veja gols em Cruzeiro x Palmeiras: Khellven marca contra
O Alviverde perdeu de virada para o Cruzeiro, no Mineirão
Quem forma o ataque? Confira a escalação do Cruzeiro contra o Palmeiras
Raposa não poderá contar com peças importantes
Palmeiras sofre virada relâmpago do Cruzeiro e se afasta do título do Brasileirão
Ramón Sosa abre o placar no início do segundo tempo; Matheus Pereira e Khellven, contra, marcam para o Cabuloso, que chega à quinta vitória consecutiva na competição
Brasileirão tem quatro goleiros entre os 100 mais valiosos do mundo; Brasil soma nove representantes
Levantamento do CIES coloca jogadores de Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Santos na lista, liderada por Joan García, do Barcelona
Artur Jorge projeta Cruzeiro x Palmeiras e rechaça acomodação por pré-Libertadores
A equipe celeste busca garantir a terceira colocação
Brasil tem três goleiros entre os 50 mais valiosos do mundo; veja ranking
Levantamento do CIES coloca Luiz Júnior, do Villarreal, como brasileiro mais bem avaliado; Joan García, do Barcelona, lidera a lista com estimativa de 80,6 milhões de euros