Vasco libera Johan Rojas dos dois últimos jogos da temporada
Emprestado pelo Monterrey, meia colombiano não permanecerá no Cruz-Maltino em 2027
O Vasco liberou o meia Johan Rojas dos dois últimos compromissos da temporada de 2026. O colombiano foi autorizado a retornar ao seu país para resolver questões pessoais e, com isso, não estará à disposição do técnico Pedro Emanuel para os confrontos contra Atlético-MG e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.
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Emprestado pelo Monterrey, do México, Rojas não permanecerá no clube carioca em 2027. O contrato de empréstimo previa uma obrigação de compra caso determinadas metas fossem alcançadas. No entanto, os objetivos estabelecidos não foram atingidos, e o Vasco também não tem interesse em adquirir o jogador em definitivo.
Rojas foi o primeiro reforço anunciado pelo Vasco para a temporada de 2026 e chegou cercado de expectativas. Ao longo do ano, o colombiano assumiu a camisa 10 após a saída de Philippe Coutinho, mas não conseguiu se consolidar como peça importante da equipe.
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Apesar de alguns lampejos e boas atuações pontuais, o meia encontrou dificuldades para conquistar espaço e ter regularidade com a camisa cruz-maltina.
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Ao todo, Johan Rojas disputou 33 partidas pelo Vasco, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. Com a liberação antecipada, o colombiano encerra sua passagem pelo clube antes mesmo do término da temporada.
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