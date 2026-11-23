O São Paulo terá uma baixa importante para enfrentar o Botafogo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Artur está fora da partida, e Dorival Júnior deve promover mudanças na equipe em relação ao último compromisso, contra o Fluminense.

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Artur pertence ao Botafogo e está emprestado ao Tricolor até o fim deste ano, por isso, uma cláusula contratual impede que o atacante enfrente o Glorioso, a menos que o time paulista pague uma multa, o que não acontecerá.

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Em contrapartida, o treinador contará com os retornos Luciano e Newton, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Tricolor carioca. Bobadilla também volta a ficar à disposição depois de defender a seleção paraguaia durante a Data Fifa.

Outro desfalque é o zagueiro Rafael Tolói, que sofreu uma lesão no adutor direito na partida contra o Fluminense. O defensor será baixa nesta segunda-feira.

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Provável escalação do São Paulo

Com os retornos e as ausências, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Botafogo tem: Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia e Iago; Lucas, Luciano e Calleri.

O Tricolor ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos, e tenta voltar a vencer como visitante depois de oito meses. A partida contra o Botafogo é válida pela 36ª rodada da competição.