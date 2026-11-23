Jornalista destaca virada de chave do Flamengo após eliminações
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O título brasileiro do Flamengo, confirmado no último dia 21, com o empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Nubank Parque, também rendeu debate fora das quatro linhas. Em participação no Posse de Bola, do UOL, Mauro Cezar analisou a passagem de Leonardo Jardim pelo clube.
O jornalista apontou o que, para ele, foi o grande trunfo do treinador português na campanha: saber recuar quando necessário. Em vez de "bater de frente" com o grupo de jogadores, Jardim foi ajustando suas ideias ao longo da temporada.
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Jardim recuperou o Flamengo na reta final do Brasileirão?
O comentarista não poupou críticas ao desempenho do técnico nas copas. Para Mauro, as eliminações nos mata-matas pesam na avaliação. O Flamengo caiu para o Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil e foi superado pelo Estudiantes nos pênaltis, na semifinal da Libertadores. Ainda assim, ele ressaltou que o time se reergueu depois do tropeço continental e manteve a ponta da tabela até a conquista da taça:
— Eu acho que ele fez um bom trabalho, o cara foi campeão brasileiro, não é um trabalho ruim, mas ele teve alguns tropeços ao longo da temporada que não podem ser ignorados numa análise. Copa do Brasil, muito mal, e a Libertadores, muito mal também. Quando ele tentou mudar um pouco a forma do time jogar, houve resistência do próprio elenco interno e ele foi flexível. Acho que isso foi relevante. Se ele resolve fazer uma queda de braço com os jogadores, as coisas não dariam certo — afirmou Mauro Cezar.
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O especialista em futebol também defendeu que o Flamengo encarou o Brasileirão como prioridade, e que essa postura foi decisiva na virada sobre o Palmeiras na tabela. O Rubro-Negro chegou a ficar oito pontos atrás do rival em julho. Para o comentarista, um clube com condições de brigar até o fim não pode tratar a disputa por pontos corridos como "secundária":
— Eu acho que houve uma boa recuperação dentro da competição depois do choque da eliminação na Libertadores. Uma eliminação como essa às vezes abala. E esse time do Flamengo não sentiu; ele reagiu rapidamente. Acho que isso foi um ponto importante: se recompôs e aí marchou para ganhar o campeonato três rodadas antes do final — completou o jornalista.
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